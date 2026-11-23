Thái Nguyên (áo vàng) trong trận lội ngược dòng thắng Hà Nội - Ảnh: THÁI NGUYÊN T&T

Tối 23-11, Thái Nguyên gặp Hà Nội ở lượt thứ 2 môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra trên sân Bà Rịa.

Bị Hà Nội dẫn trước từ phút 18 sau bàn thắng của Nguyễn Thị Hoa, nhưng Thái Nguyên một lần nữa tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc tại giải.

Phút 61, Dương Thị Vân thắp lên hy vọng cho Thái Nguyên với bàn thắng gỡ hòa 1-1. Và đến tận phút 90+1, đến lượt Ngọc Minh Chuyên ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội nhà trước đội bóng thủ đô.

Đây là lần thứ 2 tại giải, Thái Nguyên có chiến thắng ngược dòng. Ở trận ra quân, đội bóng xứ chè bị Ninh Bình dẫn trước từ phút 20. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh đã xuất sắc thắng ngược 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Như Quỳnh (phút 41) và Bích Thùy (phút 88).

K'Thủa (phải) ăn mừng cú đúp bàn thắng cho TP.HCM vào lưới Ninh Bình - Ảnh: HCMWFC

Ở trận đấu còn lại trong ngày 23-11, chủ nhà TP.HCM thắng Ninh Bình 2-1. Bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng K'Thủa đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp các cô gái TP.HCM lội ngược dòng ngoạn mục.

Đây cũng là trận thắng thứ 2 của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tại giải. Trước đó, TP.HCM thắng Hà Nội 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của lão tướng 38 tuổi Trần Thị Thùy Trang.

Có cùng 2 trận thắng, TP.HCM và Thái Nguyên đã sớm giành vé vào chung kết trước một lượt đấu khi hơn 2 đối thủ còn lại đến 6 điểm.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 27-11, TP.HCM và Thái Nguyên chắc chắn sẽ tranh thủ "thăm dò" nhau trước khi bước vào trận tranh huy chương vàng vào ngày 1-12.

Tương tự, Hà Nội và Ninh Bình gặp nhau ở lượt cuối vào ngày 27-11 cũng chỉ nhằm chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 vào ngày 1-12.

Ở Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, CLB TP.HCM I đã có lần thứ 8 liên tiếp vô địch và lần thứ 15 trong lịch sử. Còn CLB Thái Nguyên T&T lần đầu giành ngôi á quân. Vì thế, trận tranh HCV sắp tới giữa 2 đội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ có 4 đội tham dự sau khi đương kim vô địch Quảng Ninh rút lui dù ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm. Vì thế, ban tổ chức phải bốc thăm lại hôm 17-11 và đồng thời đổi luôn thể thức thi đấu. Theo đó, 4 đội đá vòng tròn 1 lượt xác định thứ hạng. Hai đội dẫn đầu sẽ đá trận chung kết vào ngày 1-12. Hai đội còn lại sẽ đá trận tranh hạng ba.