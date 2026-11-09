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CLB nữ TP.HCM sa sút ở Cúp C1 nữ châu Á: đã đến lúc phải thay đổi

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Sau 2 mùa vào đến bán kết rồi tứ kết AFC Champions League nữ, CLB nữ TP.HCM đã bị loại ngay từ vòng bảng giải năm nay sau 3 trận toàn thua. Thất bại cho thấy mọi thứ cần phải thay đổi.

CLB nữ TP.HCM sa sút ở Cúp C1 nữ châu Á: đã đến lúc phải thay đổi - Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM (áo đỏ) thất vọng trong trận thua Hwachwon KSPO - Ảnh: AFC

Hôm nay (9-11), CLB nữ TP.HCM sẽ về đến Việt Nam sau khi bị loại sớm ở bảng B AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2026-2027 diễn ra tại Ấn Độ.

Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã thua cả 3 trận trước chủ nhà East Bengal 1-2, April 25 (CHDCND Triều Tiên) 0-6 và Hwachwon KSPO (Hàn Quốc) 1-3.

Sự tụt dốc về thành tích

Vào tứ kết thực ra là mục tiêu không hề khó với CLB nữ TP.HCM. Bởi ngoài 2 đội dẫn đầu bảng, 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng cũng giành vé vào tứ kết. 

Hai đối thủ chung bảng April 25 và Hwachwon KSPO đều rất mạnh (và thực tế đã giành 2 vị trí dẫn đầu), nên Huỳnh Như cùng CLB nữ TP.HCM sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ vừa tầm như East Bengal. 

Vừa tầm bởi bóng đá nữ Ấn Độ chỉ đứng hạng 69 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, kém đến 32 bậc so với bóng đá nữ Việt Nam (hạng 37). 

Nhưng rốt cuộc, việc có ít ngoại binh hơn East Bengal (3 so với 6), chất lượng ngoại binh cũng kém khiến CLB nữ TP.HCM nhận thất bại 1-2 ngay trận ra quân và sau đó ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp.

Trong khi 2 mùa trước, CLB nữ TP.HCM đều thi đấu rất thành công. Đội vào đến bán kết giải năm 2024-2025 và tứ kết giải năm 2025-2026 khi lần lượt gặp các đối thủ mạnh đến Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

CLB nữ TP.HCM sa sút ở Cúp C1 nữ châu Á: đã đến lúc phải thay đổi - Ảnh 2.

Ở tuổi 35, đội trưởng Huỳnh Như không thể đưa CLB nữ TP.HCM vượt qua East Bengal - Ảnh: AFC

Vì đâu nên nỗi?

Hai năm liên tiếp tham dự Cúp C1 nữ châu Á, đây mới là lần đầu tiên CLB East Bengal giành vé vào tứ kết. Thành tích này cũng phản ánh đúng sự đầu tư của đại diện Ấn Độ .

Giải bóng đá nữ Ấn Độ cho phép đăng ký tối đa 2 ngoại binh (1 đá chính) từ mùa 2017-2018, rồi lên tối đa 3 ngoại binh (2 có mặt trên sân cùng lúc) từ mùa 2022-2023 và giờ là đăng ký tối đa 3 ngoại binh và cả 3 đều có thể đá cùng lúc từ mùa 2024-2025.

Muốn nâng cao thành tích, CLB East Bengal đã chấp nhận thuê thêm 3 ngoại binh nữa để thi đấu Cúp C1 nữ châu Á. Và quan trọng hơn, cả 6 ngoại binh của CLB East Bengal đều là tuyển thủ quốc gia hoặc cầu thủ nữ chuyên nghiệp.

Còn CLB nữ TP.HCM thì sao? Dù là mùa thứ 3 liên tiếp tham dự, nhưng việc thuê ngoại binh - điều sống còn cho thành tích của đội bóng vẫn chỉ trông chờ vào may mắn. 

Giải bóng đá nữ VĐQG vốn cho phép đăng ký 1 ngoại binh, nên CLB nữ TP.HCM chỉ thuê dài hạn đúng chân sút Joelma Church (Brazil) có chất lượng cũng không có gì nổi bật. 

CLB nữ TP.HCM sa sút ở Cúp C1 nữ châu Á: đã đến lúc phải thay đổi - Ảnh 3.

Bộ đôi tuyển thủ Uganda của CLB East Bengal ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB nữ TP.HCM - Ảnh: EAST BENGAL

Còn lại, đội sẽ liên hệ và thuê được cầu thủ ngoại nào thì ký hợp đồng ngắn hạn khi bước vào tranh tài ở Cúp C1 nữ châu Á. 

Với kiểu thuê này, không cầu thủ nữ chuyên nghiệp nào có thể gia nhập. Thứ nhất, họ đã có sẵn CLB để thi đấu. Thứ 2, họ không chấp nhận ký hợp đồng ngắn hạn.

Vì thế, những ngoại binh chịu ký hợp đồng ngắn hạn với CLB nữ TP.HCM đa phần chỉ là những cầu thủ từng thi đấu giải sinh viên ở Mỹ. Hai trung vệ ký hợp đồng cho vòng bảng năm nay là Kayla Siddiqi và Rielly Chesna đều là ngoại binh như thế! 

Chất lượng sinh viên, nên cả hai khi vào giải đều không thể giúp cho hàng thủ CLB nữ TP.HCM "đứng vững". Rielly Chesna có lỗi trong cả 2 bàn thua trước CLB East Bengal. Còn Kayla Siddiqi liên tục bị thay ra sớm vì thể hiện quá kém. Chân sút Joelma Church cũng tỏ ra "vô hại".

Ba mùa giải tham dự Cúp C1 nữ châu Á, thành tích của CLB nữ TP.HCM đã ngày một xuống dần. Ngoài lực lượng nội binh đã ngày một lớn tuổi, số lượng và chất lượng ngoại binh như đã nói ở trên đã khiến thầy trò HLV Kim Chi không thể duy trì thành tích.

CLB nữ TP.HCM sẽ tiếp tục tham dự Cúp C1 nữ châu Á mùa 2027-2028 khi vừa đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Và nếu không thay đổi chính sách chuyển nhượng ngoại binh, thật khó để thi đấu tốt ở sân chơi châu lục.

CLB nữ TP.HCM sa sút ở Cúp C1 nữ châu Á: đã đến lúc phải thay đổi - Ảnh 5.CLB nữ TP.HCM lần đầu bị loại sớm ở Cúp C1 nữ châu Á

CLB nữ TP.HCM đã lần đầu bị loại sớm ngay từ vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027, sau 3 trận toàn thua tại Ấn Độ.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Huỳnh Như East Bengal CLB nữ TP.HCM bóng đá nữ Ấn Độ

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