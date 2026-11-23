U17 Mali (áo vàng) thắng đậm U17 New Zealand ngày ra quân - Ảnh: OFC

Trước lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026, Mali và Bỉ cùng có 3 điểm, cùng ghi 3 bàn. Đại diện châu Phi tạm dẫn đầu nhờ giữ sạch lưới trước New Zealand, còn Bỉ phải ngược dòng mới thắng được Việt Nam 3-2.

Người mà hàng thủ Bỉ cần để mắt là Halidou Maiga. Trước New Zealand, tiền vệ này chỉ mất 11 phút để mở tỉ số bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Đầu hiệp hai, Maiga nhân đôi cách biệt.

Chỉ 4 phút sau, đến lượt hậu vệ Makan Sacko ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Cả ba bàn của Mali đều đến từ những cầu thủ chơi phía sau bộ ba tấn công.

Điều đó đặt ra bài toán cho Bỉ. Nếu các hậu vệ chỉ tập trung theo kèm tiền đạo, Maiga sẽ có khoảng trống để băng lên.

Đặc biệt, khả năng phòng ngự ở cột gần của Bỉ đã bị U17 Việt Nam khai thác ngay phút thứ 4, khi Lê Sỹ Bách đón quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy rồi đánh gót thành bàn.

Cuối trận, Nguyễn Lực còn đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới thủ môn Mattis Seghers.

Dù vậy, Bỉ có những miếng đánh đủ sắc để Mali khó giữ sạch lưới trận thứ hai liên tiếp. Chỉ trong ba phút cuối hiệp một trận gặp Việt Nam, Tinus Moorthamer sút gỡ hòa trước khi Xander Dierckx trả bóng ngược cho Kiyan Achahbar nâng tỉ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Anthony Philips tự mình đi bóng rồi dứt điểm ghi bàn thứ ba.

Với khả năng phối hợp của Dierckx và Achahbar, Bỉ có thể buộc các tiền vệ Mali phải lùi sâu hơn so với trận ra quân.

Một kết quả hòa sẽ đưa cả hai đội lên 4 điểm. Nếu thắng New Zealand ở trận đấu cùng giờ, U17 Việt Nam khi đó sẽ chỉ còn kém Mali 1 điểm trước cuộc đối đầu trực tiếp ngày 26-11.

Dự đoán: U17 Mali 1-1 U17 Bỉ.

Đội hình dự kiến: U17 Mali: Abdoul Coulibaly – Youssouf Sylla, Moussa Dianessi, Cheick Coulibaly, Makan Sacko – Lassana Diawara, Ismail Kamissoko, Halidou Maiga – Issiaka Kone, Yaya Niang, Djigui Koita. U17 Bỉ: Mattis Seghers – Tinus Moorthamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Assil Saidi – Louie Van Gelder, Xander Dierckx – Jelle Driessen, Kiyan Achahbar, Anthony Philips – Niels Filippo.