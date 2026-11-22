Pocari Sweat là nhà tài trợ độc quyền thức uống bổ sung ion tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Ảnh: PS

Dấu ấn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ bốn năm một lần. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026 tại bốn địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Trong đó, TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này.

Năm nay, Đại hội quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 36 đoàn thể thao trên cả nước, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao, bao gồm các nhóm môn thuộc hệ thống Olympic, ASIAD, SEA Games và các môn thể thao truyền thống.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: PS

Đánh giá về vai trò của Đại hội đối với sự phát triển thể thao nước nhà, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng - phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Đối với TP.HCM, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập, mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, ở chất lượng công tác tổ chức, những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đoàn thể thao, mỗi đại biểu và người dân tham dự.

Thông qua Đại hội lần này, thành phố mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo, hiện đại, văn minh, nghĩa tình; một thành phố luôn rộng mở, hiếu khách, giàu khát vọng vươn lên, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn vì sự phát triển chung của đất nước."

Các đoàn thể thao trên cả nước tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh: PS

Tiếp sức vận động viên bằng giải pháp bù nước khoa học

Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ về chuyên môn, việc chủ động bù nước và các ion thiết yếu là yếu tố then chốt giúp vận động viên duy trì phong độ đỉnh cao.

Đặc biệt, với lịch thi đấu kéo dài gần một tháng cùng cường độ vận động cao, bài toán bù nước cho vận động viên không đơn thuần là uống đủ khối lượng, mà quan trọng hơn là chọn một loại thức uống bổ sung ion có khả năng hấp thu nhanh và duy trì lượng nước trong cơ thể lâu.

Được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học, Pocari Sweat - thương hiệu thức uống bổ sung ion đến từ Nhật Bản thuộc Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam, có thành phần nước và ion cân bằng, tương tự dịch cơ thể, giúp bù nước nhanh hơn gấp 2,2 lần và lưu giữ nước trong cơ thể lâu hơn so với nước thông thường.

Với đặc tính này, Pocari Sweat mang đến giải pháp bổ sung nước và ion thiết yếu phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong quá trình vận động.

Hệ thống các trạm tiếp nước được đặt tại tất cả các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội - Ảnh: PS

Trong khuôn khổ Đại hội, Pocari Sweat phối hợp cùng Ban tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X tài trợ nước uống cho toàn bộ các môn thể thao. Các trạm tiếp nước ion Pocari Sweat được bố trí trực tiếp tại khu vực thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vận động viên được bổ sung nước và các ion thiết yếu, góp phần hỗ trợ duy trì thể trạng trong suốt quá trình thi đấu.

Ông Oyamada Kohei - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam chia sẻ: "Được dẫn dắt bởi triết lý phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học nhằm góp phần cải thiện sức khỏe con người, Otsuka tin rằng việc chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ việc thấu hiểu các nhu cầu thiết yếu của cơ thể.

Thông qua việc đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, chúng tôi mong muốn không chỉ đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam mà còn lan tỏa kiến thức về bù nước khoa học, để mỗi người có thể chủ động chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống năng động mỗi ngày."

Pocari Sweat tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà và lan tỏa tinh thần sống năng động, khỏe mạnh trong cộng đồng - Ảnh: PS

Sự hiện diện tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục đánh dấu hành trình đồng hành của Pocari Sweat cùng các hoạt động thể thao tại Việt Nam.

Thông qua những hỗ trợ thiết thực và nỗ lực lan tỏa kiến thức bù nước khoa học, Pocari Sweat tự hào được đồng hành cùng các vận động viên trong hành trình tranh tài, đồng thời tiếp tục sát cánh cùng cộng đồng trong việc xây dựng và duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh, khuyến khích thói quen vận động và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.