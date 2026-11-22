Bùi Đình Khải (phải) đánh bại Lê Hoàng Đức - Ảnh: LC37

Lần đầu bị Bùi Đình Khải kéo xuống sàn, Hoàng Đức thoát được đòn siết cổ và đứng dậy tiếp tục trao đổi đòn. Lần thứ hai, nhà vô địch muay thế giới không còn cơ hội trở lại thế đánh đứng sở trường.

Từ một pha ôm ghì ở nửa cuối hiệp 1, Đình Khải quật ngã Hoàng Đức rồi chiếm thế nằm trên. Võ sĩ sinh năm 2001 tung liên tiếp những cú đấm búa và đòn chỏ cho đến khi trọng tài can thiệp.

Đáng chú ý, Lê Hoàng Đức được biết đến là một trong những võ sĩ giàu thành tích nhất của muay Việt Nam. Anh từng 2 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch châu Á và sau đó chuyển sang thi đấu MMA chuyên nghiệp tại Lion Championship.

Trận tranh đai dự kiến kéo dài tối đa 5 hiệp, mỗi hiệp 5 phút, đã kết thúc ngay trong hiệp đầu với chiến thắng cho Đình Khải.

Bùi Đình Khải giành đai vô địch hạng cân 52kg - Ảnh: LC37

Còn trên đường tới chiếc đai 52kg, võ sĩ này đã thắng ba trận liên tiếp bằng knock-out kỹ thuật. Riêng ở bán kết, anh hạ Bùi Xuân Nguyên bằng một cú đá thẳng vào thân người.

Theo ban tổ chức, Nguyễn Phú Thịnh, người giành chiến thắng tại Lion Championship 35, sẽ là đối thủ đầu tiên thách đấu Đình Khải. Trận bảo vệ đai dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Cũng trong đêm đấu ở Bắc Ninh, trận song đấu hạng 130kg giữa hai cặp võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải dừng vì một pha phạm luật. Khi Nguyễn Văn Lâm đang khống chế Tả Tử Hệ trên sàn, Tào Đắc Văn đá trúng gáy khiến Văn Lâm không thể đấu tiếp.

Luật song đấu cấm dùng đòn chân với võ sĩ đang nằm, nên Văn Lâm và đồng đội Nguyễn Ngọc Thức được xử thắng.

Ở hạng 60kg, võ sĩ Tajikistan Siyovush Gulmamadov thắng điểm Dư Văn Thuận.

Sự kiện kế tiếp, Lion Championship 38, dự kiến diễn ra ngày 19-12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Kết quả các trận đấu tại Lion Championship 37: MMA Pro 52kg: Bùi Đình Khải knockout kỹ thuật Lê Hoàng Đức - giành đai vô địch. MMA Pro 60kg: Siyovush Gulmamadov (Tajikistan) thắng điểm Dư Văn Thuận. MMA Duo 130kg: Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức thắng Tào Đắc Văn - Tả Tử Hệ (do đối thủ phạm quy). MMA Pro 56kg nữ: Aleksandra Stepakova (Nga) thắng điểm Võ Nguyễn Ngọc Linh. MMA Pro 56kg: Hoàng Tiến Trung knockout kỹ thuật Renaud Gurgui (Pháp). MMA Pro 77kg: Sloan Venter (Nam Phi) knockout kỹ thuật Jeanne-Pierre (Nam Phi). MMA Pro 56kg: Âu Văn Hiển thắng điểm Nguyễn Khắc Duy. MMA Pro 56kg: Lê Văn Trọng knockout kỹ thuật Lê Văn Hoàng. MMA Pro 60kg: Nguyễn Đức Thắng thắng submission (triangle-choke) Nguyễn Ngọc Trường Sơn.