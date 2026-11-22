Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS - Ảnh: AFP

Trước giờ bóng lăn, ông Jorge Mas - đồng sở hữu Inter Miami đã trao Chiếc giày vàng cho Messi. Với 26 bàn sau 31 trận ở giai đoạn thi đấu chính thức, đội trưởng Inter Miami trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Vua phá lưới hai mùa liên tiếp. Anh còn có 17 pha kiến tạo mùa này.

Niềm vui của các cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài ít phút. Phút thứ 8, thủ môn Dayne St. Clair lao ra phạm lỗi với Gonzalo Tapia trong vòng cấm. Chính tiền đạo Columbus thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 9, đưa đội khách vượt lên.

Messi hai lần có cơ hội gỡ hòa, nhưng đều thua thủ môn Patrick Schulte. Phút 23, Schulte cản được cú dứt điểm cận thành của tiền đạo Argentina.

8 phút sau, Messi thử sức từ một quả đá phạt trực tiếp và một lần nữa bị Schulte từ chối.

Mải mê tìm bàn gỡ chưa thành, Inter Miami lại mất hậu vệ Gonzalo Luján vì thẻ vàng thứ 2 ở phút 36.

Messi (trái) không thể giúp Inter Miami giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Tận dụng lợi thế hơn người, Columbus ghi thêm 2 bàn trong vòng 6 phút. Phút 52, Taha Habroune nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 58, Steven Moreira chuyền bóng cho Tapia đệm cận thành, hoàn tất cú đúp.

Đây là lần đầu tiên Inter Miami không ghi bàn tại sân nhà kể từ khi chuyển về đây hồi tháng 4.

Từng đứng thứ 15 miền Đông hồi đầu tháng 9, Columbus thắng cả 6 trận cuối để vào play-off với tư cách hạt giống số 7. Giờ đây, họ chỉ còn cách một chiến thắng là loại được nhà đương kim vô địch.

Ở vòng 1 play-off tranh MLS Cup 2026, Inter Miami và Columbus Crew gặp nhau tối đa ba trận. Đội nào thắng hai trận trước sẽ giành vé vào bán kết miền Đông.

Sau thất bại 0-3 ở trận đầu, Messi và đồng đội buộc phải thắng trên sân Columbus lúc 8h ngày 28-11 (giờ Việt Nam) để đưa loạt đấu về Miami đá trận thứ ba. Nếu thua, Inter Miami sẽ bị loại.