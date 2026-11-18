Nico Paz trở thành cái tên được người hâm mộ Argentina kỳ vọng nhất - Ảnh: AFP

Trở về sân Mario Alberto Kempes sau thất bại trước Uruguay, Argentina nhanh chóng tìm lại niềm vui. Đội bóng của ông Lionel Scaloni áp đảo đối thủ, trong đó Nico Paz là tâm điểm với hai bàn thắng.

Phút 7, từ pha phối hợp có sự tham gia của Julian Alvarez và Enzo Fernandez, Paz tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm mở tỉ số. Đến phút 37, tiền vệ Como tiếp tục khiến khán giả phấn khích khi đi bóng vượt qua sự truy cản rồi dứt điểm chân phải uy lực, nâng cách biệt lên 3-0.

Xen giữa hai pha lập công của Paz là bàn thắng của Alvarez ở phút 34. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, giúp Argentina dẫn 4-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Sang hiệp 2, ông Scaloni rút cả Nico Paz lẫn Alvarez ra nghỉ, nhưng sức tấn công của Argentina vẫn được duy trì.

Franco Mastantuono vào thay Paz và ghi hai bàn ở các phút 47, 87. Bàn còn lại thuộc về Alexis Mac Allister ở phút 77.

Với cú đúp này, Paz nâng thành tích lên 5 bàn cho Argentina kể từ sau World Cup 2026, dẫn đầu đội tuyển và hơn Alvarez 1 bàn.

Trước Costa Rica, anh từng ghi bàn vào lưới Bolivia, Burkina Faso và Benin. Uruguay là đối thủ duy nhất khiến Paz không thể lập công trong chuỗi giao hữu này.

Sự bùng nổ ấy càng đáng chú ý bởi tại World Cup 2026, cầu thủ trưởng thành từ Real Madrid chỉ đá chính trước Jordan và vào sân ít phút cuối trận gặp Algeria. Giờ đây, anh đang trở thành gương mặt được kỳ vọng trong giai đoạn Argentina chuyển giao sau khi Messi chia tay đội tuyển.

Dù vậy, Paz tỏ ra bình thản trước khả năng kế thừa chiếc áo số 10 của Messi: “Tôi không nghĩ đến số áo 10 và chỉ muốn tận hưởng bóng đá”.

‘Cơn sốt 65 triệu euro’ Nico Paz Từ sự bùng nổ ở Serie A đến mức định giá chạm ngưỡng 65 triệu euro, Nico Paz đang trải qua giai đoạn thăng hoa bậc nhất sự nghiệp để tìm đường trở lại Real Madrid khẳng định vị thế.



