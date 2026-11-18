Carlsen cho rằng khi kết quả đã ngã ngũ, không cần phải đánh trận đấu thủ tục - Ảnh: Total Chess

Sự việc diễn ra trong trận bán kết phân hạng 17-20 tại Giải cờ vua toàn năng thế giới khi Đại kiện tướng số 1 thế giới Magnus Carlsen gặp nữ Đại kiện tướng Bibisara Assaubayeva (rạng sáng 18-11).

Sau khi áp đảo đối thủ ở hai nội dung cờ chớp và cờ nhanh để dẫn trước với tỉ số không tưởng 11,5-0,5, Carlsen sớm giành chiến thắng khi chưa khép lại ngày thi đấu thứ nhất.

Bởi vì tại vòng này, các kỳ thủ sẽ thi đấu đánh 4 ván cờ chớp 3 phút cộng 2 giây, cờ nhanh 15 phút cộng 10 giây và 1 ván cờ tiêu chuẩn 45 phút cộng 30 giây.

Thắng 1 ván cờ chớp cộng 1 điểm, thắng cờ nhanh cộng 4 điểm, thắng cờ tiêu chuẩn cộng 8 điểm (hòa được nửa số điểm).

Vậy nên dù có thua ở ván cờ tiêu chuẩn, Carlsen vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 11,5-8,5.

Vì thế, kỳ thủ số 1 người Na Uy bước ra khỏi khu vực thi đấu, chấp nhận bị xử thua do vắng mặt ở ván cờ tiêu chuẩn.

Ngay khi chứng kiến hành động này, phóng viên Sverre của Đài TV2 đã lập tức tiếp cận Carlsen.

Lý giải về quyết định của mình, siêu sao 35 tuổi tỏ ra hoàn toàn thản nhiên và bảo vệ quan điểm cá nhân:

"Theo như tôi hiểu thì trận đấu đã ngã ngũ rồi, không cần thiết phải đánh thêm ván bán tiêu chuẩn nào nữa. Hậu quả duy nhất của việc không xuất hiện là tôi bị xử thua một ván cờ hoàn toàn vô nghĩa", Carlsen thẳng thắn chia sẻ.

Đáng chú ý, kỳ thủ số 1 thế giới cũng đưa ra góc nhìn về tính chất chuyên môn cũng như cách vận hành hệ thống tính điểm của giải đấu:

"Nếu đây là một trận tranh ngôi vô địch thế giới truyền thống và ván đấu đó thực sự mang lại giá trị chuyên môn hay điểm quyết định, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng đây không phải là một giải đấu biểu diễn - một khi cục diện trận đấu đã kết thúc thì nó nên dừng lại.

Thông thường, những ván đấu thủ tục sau khi đã phân định thắng - thua sẽ không được tính vào hệ số elo nữa. Nếu ban tổ chức ở đây muốn áp dụng theo cách khác thì đành chịu thôi, còn đây là quyết định của tôi", Carlsen nói chi tiết.

Đáng chú ý, việc từ chối đánh ván bán tiêu chuẩn này cũng giúp Carlsen tránh được rủi ro mất thêm elo cờ tiêu chuẩn, trong bối cảnh hệ số tức thời của anh đang chạm mức 2.801,2 - thấp nhất trong suốt 17 năm qua.