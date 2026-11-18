Carlsen bỏ cuộc khi chuẩn bị thi đấu ván cuối cùng ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn - Ảnh: Total Chess

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026) đã khép lại với tình huống gây nhiều tranh cãi của kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen.

Carlsen bỏ cuộc nhưng vẫn thắng

Bước vào trận bán kết phân hạng 17-20, Magnus Carlsen nhanh chóng phô diễn sức mạnh áp đảo ở hai nội dung tốc độ cờ chớp và cờ nhanh trước nữ kỳ thủ Bibisara Assaubayeva.

Kỳ thủ người Na Uy thắng 3, hòa 1 trong 4 ván cờ chớp (giành 3,5 điểm) và toàn thắng cả 2 ván cờ nhanh (giành thêm 8 điểm).

Với tổng điểm 11,5-0,5, Carlsen trở thành kỳ thủ duy nhất định đoạt sớm cục diện ngày thi đấu ngay trước khi bước vào ván bán tiêu chuẩn cuối cùng.

Tuy nhiên, thay vì xuất hiện tại phòng đấu để hoàn tất thủ tục, Carlsen đã từ chối thi đấu ván cuối - nơi hệ số Elo 2.801 cùng ngôi vị số 1 thế giới của anh có nguy cơ bị đe dọa nếu sẩy chân.

Trên bàn cờ, Bibisara Assaubayeva phải ngồi chờ khoảng 15-20 phút theo quy định trước khi được trọng tài xử thắng do đối thủ bỏ cuộc.

Dù được cộng thêm 8 điểm từ ván thắng này, nữ kỳ thủ người Kazakhstan vẫn chấp nhận thất bại chung cuộc 8,5-11,5 trong ngày thi đấu thứ nhất. Đồng thời, do ván đấu không diễn ra trên thực tế, Liên đoàn Cờ vua Thế giới FIDE cũng không tính kết quả này vào hệ thống xếp hạng Elo tiêu chuẩn.

Chia sẻ với truyền thông Na Uy sau trận, Carlsen giải thích rằng anh nhận thấy kết quả ngày đấu đã sớm ngã ngũ nên ván bán tiêu chuẩn không còn ý nghĩa quyết định, vì vậy anh lựa chọn không ra thi đấu.

Đáng chú ý, theo quy định của Total Chess, tổng số điểm tích lũy sau hai ngày sẽ được dùng làm chỉ số phụ để quyết định quyền chọn màu quân nếu hai kỳ thủ phải bước vào ván cờ sinh tử Armageddon.

Việc Carlsen chủ động bỏ 8 điểm tối đa ở ván cuối cho thấy sự tự tin của anh vào khả năng kết liễu đối thủ trong ngày thi đấu thứ hai mà không cần tới loạt tie-break.

Lý giải về sự việc hy hữu này, ông Kjell Madland - CEO kiêm nhà sáng lập giải đấu Total Chess - xác nhận Carlsen đã trao đổi trước với tổ trọng tài: "Cậu ấy đã tích lũy đủ điểm để giành chiến thắng trong ngày hôm đó theo đúng quy định của hệ thống. Vì vậy, Carlsen không muốn đánh ván cuối và thực tế cũng không bắt buộc phải đánh”.

Khi được hỏi liệu ban tổ chức có thông báo trước cho Assaubayeva hay không, ông Madland cho biết điều này là không cần thiết bởi quyền ra sân hay bỏ cuộc hoàn toàn nằm ở quyết định của Carlsen cho đến sát giờ thi đấu.

Người đứng đầu giải đấu cũng khẳng định điều lệ sẽ được giữ nguyên và áp dụng công bằng cho tất cả các kỳ thủ ở những lượt trận tiếp theo nếu kịch bản tương tự tái diễn.

Lê Quang Liêm gặp khó

Cũng trong ngày thi đấu kết thúc vào rạng sáng nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm gặp khó khăn trước Đại kiện tướng Hans Niemann (Mỹ).

Lê Quang Liêm (trái) nhận thất bại khi chạm trán Hans Niemann - Ảnh: Total Chess

Dù đã giành được lợi thế sau 4 ván cờ chớp, nhưng kỳ thủ người Mỹ thi đấu xuất sắc ở ván đấu cuối cùng tại nội dung cờ tiêu chuẩn 45 phút cộng 30 giây. Anh giành chiến thắng với tỉ số 13,5 - 6,5 trong ngày đầu tiên tại bán kết tranh hạng 5-8 của giải cờ vua toàn năng Total Chess World Championship Tour Pilot.



Với kết quả này, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm buộc phải thắng ở ngày thi đấu thứ 2 nếu muốn giành vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải đấu.

Cách tính điểm: tại vòng đấu này, các kỳ thủ sẽ thi đấu 4 ván cờ chớp 3 phút cộng 2 giây, cờ nhanh 15 phút cộng 10 giây và 1 ván cờ tiêu chuẩn 45 phút cộng 30 giây. Thắng 1 ván cờ chớp cộng 1 điểm, thắng cờ nhanh cộng 4 điểm, thắng cờ tiêu chuẩn cộng 8 điểm (hòa được nửa số điểm).