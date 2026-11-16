Carlsen không thắng ván nào tại vòng bảng giải cờ vua toàn năng

Carlsen (phải) gây thất vọng tại giải cờ vua toàn năng thế giới ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn - Ảnh: Total Chess

Tranh tài tại bảng C Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026) cùng những đối thủ: Nepomniachtchi, Anish Giri, Haik Martirosyan và tài năng Abhimanyu Mishra, Magnus Carlsen hoàn toàn đánh mất sự sắc bén thường thấy.

Sau 10 lượt trận nội dung bán tiêu chuẩn (khép lại vào rạng sáng 16-11), kỳ thủ số 1 thế giới chỉ giành được vỏn vẹn 9 điểm với 9 trận hòa và 1 thất bại trước Martirosyan. Qua đó ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc - chỉ xếp trên duy nhất Abhimanyu Mishra (8 điểm).

Ở lượt trận cuối cùng, Carlsen hòa cả hai ván trước kỳ phùng địch thủ Ian Nepomniachtchi.

Đáng chú ý, toàn bộ 6 ván đấu hạ màn của bảng C đều kết thúc bất phân thắng bại, khiến cục diện bảng đấu hoàn toàn giữ nguyên.

Đại kiện tướng người Hà Lan Anish Giri xuất sắc chiếm ngôi đầu với 15 điểm để giành vé vào bán kết, theo sau là Nepomniachtchi (13 điểm) và Martirosyan (13 điểm, kém chỉ số phụ).

Chuỗi phong độ nhạt nhòa này tiếp tục kéo hệ số Elo cờ tiêu chuẩn tức thời của Magnus Carlsen tụt dốc không phanh xuống còn 2.801,2 - cột mốc thấp nhất của anh trong suốt 17 năm qua kể từ tháng 11-2009.

Với vị trí áp chót bảng C, Đại kiện tướng người Na Uy sẽ phải bước vào nhánh đấu phân hạng dành cho bốn kỳ thủ đứng thứ 5 ở các bảng để tranh các vị trí từ hạng 17 đến hạng 20 chung cuộc.

Tại chặng đấu này, Carlsen sẽ chạm trán những cái tên gồm Vladislav Artemiev, Andrew Hong và nữ Đại kiện tướng Bibisara Assaubayeva - cũng chính là đối thủ mở màn của anh ở vòng đấu tiếp theo.