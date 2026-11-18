Messi và Chủ tịch AFA Chiqi Tapia (phải) - Ảnh: CLARIN

Thông tin này được nhà báo Nicolas Winazki chia sẻ 2 ngày trước, và đến nay truyền thông Argentina đã đưa tin rầm rộ, cho biết Lionel Messi đã "không thể kiên nhẫn hơn nữa" với các lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước nhà.

Báo Clarin cho biết Messi muốn ban lãnh đạo AFA, đứng đầu là Chủ tịch Claudio “Chiqui” Tapia, ngừng ngay việc "dùng tên, ảnh và video của anh cho các hoạt động thương mại".

Trang báo này còn cung cấp thông tin cho biết Messi đã soạn thảo văn bản chính thức gửi đến phía AFA, được cho là thông tin do phía gia đình siêu sao Inter Miami tiết lộ.

Ngày 18-11, báo El Comercio của Peru cũng dẫn lời nhà báo này và cho biết phía Messi chưa xác nhận công khai việc gửi thư. Nhưng việc anh khó chịu với AFA, cũng như cá nhân ông Tapia là thực sự tồn tại.

Theo ông Winazki, trong kỳ World Cup 2026, ông Tapia đã cho phép một nhãn bia Argentina tài trợ cho AFA sử dụng hình ảnh Messi trong một chiến dịch quảng cáo mà anh không hay biết.

Vụ việc đã mang đến cho Messi một số phiền toái về các hợp đồng tài trợ. A24 cho biết nhãn bia Mỹ Michelob Ultra, bên có thỏa thuận độc quyền với Messi, đã liên hệ với đội ngũ của anh để yêu cầu giải thích.

Ngoài ra, truyền thông Argentina tiết lộ AFA còn khiến Messi khó chịu vì nhiều hoạt động thương mại khác, như một hợp đồng từ hãng bảo hiểm, hay một số lần nhận lời đá giao hữu với cam kết "Messi phải ra sân" mà chưa có sự đồng thuận của anh.

Quan hệ giữa Messi và lãnh đạo AFA được cho là xấu đi đáng kể sau World Cup 2026, khiến cựu đội trưởng tuyển Argentina giữ im lặng một thời gian khá lâu trước khi chính thức công bố quyết định giã từ.

Báo La Nacion cũng ghi nhận ông Tapia bị khán giả la ó tại sân Monumental hôm 6-10, khi Messi chia tay tuyển Argentina trong trận thắng Benin 3-0.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá - không riêng gì người dân Argentina đều tin rằng AFA đã quá "lợi dụng" tên tuổi Messi cho các hoạt động kinh doanh, truyền thông nhiều năm qua. Ngay đến cả ngày chia tay người đội trưởng huyền thoại, AFA vẫn phải nhận làn sóng chỉ trích vì công tác tổ chức gây tranh cãi.

Vụ việc mới đây cho thấy Messi gần như đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với phía ông Tapia - người vốn có nhiều tin đồn liên quan đến các hoạt động rửa tiền ở Argentina.