Ông Pochettino sẽ có trận đấu ra mắt người hâm mộ Man United - Ảnh: AFP

Giữa tuần, Pochettino còn đứng ngoài đường biên chỉ đạo tuyển Mỹ thắng Haiti 2-0. Xong trận, ông bay xuyên đêm sang Anh nhận vai trò tân HLV trưởng Man United trước khi ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Nhà cầm quân người Argentina chỉ có vài ngày làm quen với các học trò trước khi kế nhiệm Michael Carrick ở trận gặp kình địch Liverpool.

Bài toán đầu tiên của Pochettino là giúp Man United giữ sạch lưới. Sau 10 vòng, “quỷ đỏ” đã thủng lưới cả 10 trận, mới giành 8 điểm và đứng thứ 18.

Ông Pochettino có thêm lựa chọn ở hàng thủ khi Lisandro Martinez mãn án treo giò. Harry Maguire, người ghi bàn quyết định giúp Man United thắng 2-1 tại Anfield mùa trước, cũng đã tập trọn buổi sau khi gặp vấn đề ở lưng.

Thành tích sân nhà của Liverpool cũng mang lại hy vọng cho nửa đỏ Manchester. Đội bóng của HLV Andoni Iraola chỉ thắng một trong năm trận sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Man United hiện đang xếp hạng 18 ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Dù vậy, hàng công Liverpool có thể quyết định trận đấu. Alexander Isak đã ghi 7 bàn ở giải mùa này, còn Cody Gakpo chọc thủng lưới Man United trong cả ba lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Nếu Man United để Florian Wirtz thoải mái nhận bóng sau lưng hàng tiền vệ, cặp trung vệ đội khách sẽ khó vừa theo sát Isak, vừa bọc lót khi Gakpo từ cánh băng vào.

Siêu máy tính Opta nhận định Liverpool có 57,3% khả năng giành chiến thắng, còn Man United là 20,5% và tỉ lệ hai đội hòa 22,2%.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 2-1 Man United.

Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Bradley Barcola, Alexander Isak. Man United: Senne Lammens, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

Man United bổ nhiệm HLV Pochettino với chức danh gây tranh cãi Man United chính thức công bố ông Mauricio Pochettino làm “head coach”, chức danh từng trở thành tâm điểm tranh cãi về quyền hạn dưới thời HLV Ruben Amorim.



