Man United bổ nhiệm HLV Pochettino với chức danh gây tranh cãi

Man United chính thức bổ nhiệm ông Pochettino làm HLV trưởng - Ảnh: REUTERS

Tối 13-11, ban lãnh đạo CLB Man United xác nhận bổ nhiệm ông Mauricio Pochettino thay ông Michael Carrick làm HLV trưởng của đội bóng.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ bắt đầu công việc ngày 18-11, sau khi hoàn tất nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ. Theo Sky Sports, hợp đồng kéo dài đến hè 2029 và trận ra mắt dự kiến là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22-11.

Một chi tiết đáng chú ý trong thông báo là chức danh của HLV Pochettino: “Head coach” (HLV trưởng). Cách gọi này tiếp nối mô hình đã áp dụng với các HLV Amorim và Carrick, khác với chức danh “manager” (tạm dịch: người quản lý) của nhiều người tiền nhiệm.

Trong truyền thống bóng đá Anh, “manager” thường có phạm vi công việc rộng hơn huấn luyện và chỉ đạo thi đấu. Người giữ vị trí này có thể tham gia sâu vào tuyển dụng cầu thủ, xây dựng lực lượng và định hướng chuyên môn dài hạn.

“Head coach” thường tập trung vào tập luyện, chiến thuật, lựa chọn đội hình và phát triển cầu thủ, trong cơ cấu có giám đốc bóng đá cùng bộ phận tuyển dụng.

Tuy nhiên ranh giới quyền hạn phụ thuộc từng CLB và thỏa thuận cụ thể; chức danh này không đồng nghĩa HLV không có tiếng nói về chuyển nhượng.

Tại Man United, Sir Alex Ferguson là hình mẫu nổi bật của một “manager” có ảnh hưởng sâu rộng. Sau khi ông nghỉ hưu, lần lượt các HLV David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục mang chức danh này, dù quyền lực thực tế của họ không giống nhau. Ông Erik ten Hag cũng được bổ nhiệm làm “manager” năm 2022.

Bước chuyển rõ ràng xuất hiện vào tháng 11-2024, khi Man United bổ nhiệm ông Amorim làm “head coach”. Thông báo chia tay Ten Hag trước đó vẫn gọi ông là “manager”. Sự thay đổi diễn ra trong quá trình CLB tái tổ chức bộ máy điều hành bóng đá dưới thời INEOS.

Đến đầu năm 2026, vấn đề quyền hạn trở thành tranh cãi công khai. Sau trận hòa Leeds ngày 4-1, HLV Amorim tuyên bố muốn làm “manager”, không chỉ là người huấn luyện, đồng thời yêu cầu bộ phận tuyển trạch và giám đốc thể thao thực hiện công việc của họ.

Một ngày sau, Man United thông báo chia tay ông. Không thể quy quyết định sa thải cho riêng phát biểu ấy, nhưng sự việc cho thấy khác biệt giữa hai chức danh đã chạm đến quan hệ giữa người cầm quân và bộ máy lãnh đạo.

HLV Carrick lên thay và tiếp tục giữ chức “head coach”, kể cả khi ký hợp đồng dài hạn. Báo cáo thường niên năm 2026 của Man United nêu Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và HLV trưởng Carrick trong cơ cấu lãnh đạo đội một.

Vì vậy việc trao chức “head coach” cho ông Pochettino có thể được hiểu là tín hiệu Man United tiếp tục giữ cách phân chia trách nhiệm hiện tại. CLB thay người cầm quân, còn định hướng chuyên môn và xây dựng lực lượng vẫn được tổ chức qua nhiều bộ phận.

Đây là sự tiếp nối từ thời HLV Amorim, thay vì một giới hạn mới dành riêng cho ông Pochettino. Mức độ ảnh hưởng cụ thể của ông với chuyển nhượng còn cần được làm rõ. Nhưng qua chức danh bổ nhiệm, Man United cho thấy họ tiếp tục lựa chọn mô hình quản trị khác với thời quyền lực tập trung quanh Sir Alex Ferguson.