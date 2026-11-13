Sa thải HLV trưởng Carrick, Man United vẫn bị Bruno Fernandes 'làm khó'

Bruno Fernandes vẫn không đồng ý với các điều khoản của Man United dù Carrick đã bị sa thải - Ảnh: REUTERS

Theo The Athletic, Bruno Fernandes vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng thứ 2 từ Man United. Dù đội chủ sân Old Trafford đã đưa ra những điều khoản hấp dẫn hơn so với lần đàm phán trước, tiền vệ 32 tuổi vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

Đáng nói, thông tin Bruno tiếp tục bỏ qua đề nghị từ Man United xuất hiện sau khi đội bóng đã sa thải HLV Michael Carrick. Thời gian qua, báo chí đồn đoán 2 người có mối quan hệ bất hòa. Nhưng sau khi chiến lược gia người Anh ra đi, Bruno Fernandes vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Theo TNS Sport, các cuộc thương lượng giữa hai bên đã diễn ra từ mùa hè vừa qua. Khi đó, Man United đưa ra đề nghị đầu tiên nhưng bị từ chối. Không muốn đánh mất đội trưởng, ban lãnh đạo đội bóng tiếp tục cải thiện các điều khoản tài chính, song vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Mức lương và thời hạn hợp đồng là hai vấn đề chính khiến quá trình đàm phán gặp khó khăn.

Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes sẽ hết hạn vào tháng 6-2027. Theo quy định, tiền vệ này có thể bắt đầu đàm phán với các đội bóng khác từ tháng 1-2027 để chuẩn bị cho khả năng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Tuy nhiên, Man United vẫn nắm trong tay một lợi thế quan trọng. Đội chủ sân Old Trafford có quyền kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng, qua đó giữ đội trưởng của mình đến mùa hè 2028. Nếu sử dụng quyền này, đội bóng sẽ tránh được nguy cơ mất trắng đội trưởng ngay sau mùa giải hiện tại.

Đáng chú ý, những bất ổn về hợp đồng xuất hiện trong thời điểm Fernandes không còn duy trì được phong độ xuất sắc như những mùa giải trước.

Mùa giải này chứng kiến những trận đấu mà Bruno thể hiện phong độ yếu kém. Trong trận thua đậm tới 1-4 trước Como ở Champions League, anh là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất. Vì vậy Bruno bị HLV Carrick cho ngồi dự bị suốt 90 phút ở trận thua 0-3 trước Bournemouth ở Giải ngoại hạng Anh sau đó.

Việc này khiến mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên sâu sắc. Nhiều thông tin cho biết Man United đã đạt thỏa thuận với tân HLV Mauricio Pochettino. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của chiến lược gia này là tìm mọi cách giữ chân Bruno Fernandes.