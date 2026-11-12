Man United chia tay HLV thứ 7 trong 6 năm, tốn hàng chục triệu bảng đền bù

Michael Carrick là HLV tiếp theo cuốn gói đi khỏi Man United - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-11, Man United đã chính thức sa thải Michael Carrick sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải 2026-2027. Đội bóng chỉ thắng một trong 10 trận đầu tiên tại Premier League, rơi xuống vị trí thứ 18.

Điệp khúc sa thải HLV

Tính từ tháng 11-2020, 7 nhà cầm quân lần lượt rời ghế nóng Man United gồm Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim và Darren Fletcher.

Ông Carrick là trường hợp đặc biệt khi có hai giai đoạn dẫn dắt đội bóng. Ông từng tạm quyền cuối năm 2021 sau khi Solskjaer bị sa thải, rồi trở lại vào tháng 1-2026, tiếp nối nhiệm vụ ngắn hạn của Fletcher.

Do đó, nếu tính từng giai đoạn, Man United trải qua 8 lượt cầm quân của 7 người trong 6 năm.

Ở lần trở lại, HLV Carrick giúp Man United giành vé dự Champions League và được trao hợp đồng chính thức đến năm 2028. Tuy nhiên, đội bóng nhanh chóng sa sút ở mùa giải mới, trải qua 8 trận Premier League liên tiếp không thắng.

Tiền đền bù khổng lồ

Những biến động trên ghế huấn luyện khiến Man United gánh chi phí lớn. Theo hồ sơ tài chính của CLB, việc chia tay Ten Hag và các cộng sự năm 2024 phát sinh khoảng 10,4 triệu bảng. Khoản này gồm chi phí chấm dứt hợp đồng và phần xóa sổ tài sản vô hình liên quan.

Ghế nóng của Man United liên biến động - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Đến vụ ông Amorim, báo cáo tháng 2-2026 đội bóng mất khoảng 15,9 triệu bảng để thanh toán cho HLV người Bồ Đào Nha và ban huấn luyện.

Riêng HLV Carrick, TeamTalk ước tính mức bồi thường khoảng 2,9 triệu bảng. Theo nguồn này, hợp đồng có điều khoản cho phép Man United chỉ thanh toán phần lương còn lại của mùa giải. CLB chưa công bố con số chính thức.

Cộng các khoản liên quan đến việc chia tay HLV Ten Hag, Amorim và Carrick, tổng chi phí có thể lên tới khoảng 29,2 triệu bảng. Con số này bao gồm khoản dự phòng và ước tính bồi thường

Chi phí “thay tướng” còn có thể tăng nếu Man United bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Theo The Standard, “quỷ đỏ” phải trả khoảng 7,4 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ông với tuyển Mỹ.