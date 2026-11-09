HLV Carrick nói gì về tương lai tại Man United?

HLV Carrick thoát hiểm ngoạn mục cùng các học trò Man United với 2 bàn thắng phút bù giờ - Ảnh: AP

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa trên sân nhà Old Trafford không chỉ kéo dài chuỗi ngày thất vọng của HLV Michael Carrick. Nó còn đẩy Man United vào một cột mốc lịch sử buồn khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days ở vị trí thứ 18 – khoảng thời gian dài nhất Quỷ đỏ phải nằm trong nhóm xuống hạng kể từ năm 1986.

Dù áp lực từ giới truyền thông và các khán đài đang đè nặng sau khởi đầu tệ hại nhất kể từ thời Sir Alex Ferguson (chỉ thắng 1 trong 10 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh, thủng lưới tới 30 bàn trên mọi đấu trường), HLV Michael Carrick vẫn tỏ ra vô cùng kiên định.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, phóng viên Patrick Davidson của Sky Sports nhắc lại việc Carrick từng bỏ ngỏ khả năng ra đi nếu điều đó tốt cho câu lạc bộ, chiến lược gia người Anh lập tức trả lời: "Không, chuyện đó sẽ không xảy ra".

Không khí trong phòng họp báo càng thêm căng thẳng khi phóng viên tiếp tục đặt vấn đề với sự hiện diện của Tổng giám đốc Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox trên khán đài sẽ phải thảo luận về chiếc ghế nóng của ông.

HLV Carrick khi này phản ứng ngược lại với vẻ đầy hoài nghi: "Có thật vậy không?".

Dù thừa nhận thực trạng phũ phàng rằng Quỷ đỏ "thắng quá ít trận" và đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn tỏ rõ sự kiên định:

"Các anh biết tình hình rồi đấy. Tôi vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục công việc đang làm, phát huy những gì đội đã làm tốt hôm nay, sửa một vài sai sót và giành chiến thắng", HLV trưởng Man United chia sẻ.

Trận đấu tại Old Trafford một lần nữa phơi bày sự mong manh của hệ thống phòng ngự Quỷ đỏ khi họ để thủng lưới 2 bàn ngay đầu mỗi hiệp đấu và tự làm khó mình bằng những sai lầm ngớ ngẩn.

Tuy nhiên, giống như cuộc lội ngược dòng trước Roma năm ngày trước tại Champions League, thầy trò HLV Carrick đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc.

Từ thế bị dẫn trước, những sự thay đổi người của Carrick đã phát huy tác dụng. Patrick Dorgu vào sân kiến tạo cho Zirkzee rút ngắn tỉ số, trước khi chính anh lập công bằng pha đánh đầu gỡ hòa 4-4 đầy kịch tính ở phút 90+6.

Dẫu vậy, một điểm là chưa đủ để xoa dịu dư luận. Cổ động viên trên sân Old Trafford tiếp tục hướng sự phẫn nộ về phía ban lãnh đạo, đồng thời la ó Diogo Dalot khi hậu vệ này rời sân ở phút 66 sau một pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

Dù bảo vệ học trò, Carrick cũng thừa nhận Man United cần phải tự soi lại mình.