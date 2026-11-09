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Man United cầm chân Aston Villa sau hai lần bị dẫn trước đến 2 bàn

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Rạng sáng 9-11, Man United và Aston Villa hòa nhau 4-4 đầy kịch tính ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man United cầm chân Aston Villa sau hai lần bị dẫn trước 2 bàn - Ảnh 1.

Dorgu ghi bàn thắng giúp Man United gỡ hòa 4-4 phút cuối - Ảnh: REUTERS

Những CĐV theo dõi trận Man United chạm trán Aston Villa rạng sáng 9-11 đã thực sự đi trên chuyến "tàu lượn cảm xúc". Hai lần bị Aston Villa dẫn trước 2 bàn nhưng Man United vẫn giữ lại được 1 điểm. 

Đoàn quân của HLV Michael Carrick tiếp tục thể hiện phong độ khá tệ hại, với rất ít sự tiến bộ trong lối chơi. Tuy nhiên, có điều không thể phủ nhận là tinh thần chiến đấu của Man United là rất ấn tượng. 

Ngay ở phút thứ 2, Alysson đã tung cú sút quyết đoán đưa bóng đi qua 2 chân của thủ môn Senne Lammens, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Aston Villa ở phút thứ 4 sau cú đá bồi thành bàn của Nicolas Jackson. 

Bàn thắng tỉ số lên 2-0 của Nicolas Jackson bắt nguồn từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Man United. 

Khả năng phòng ngự trước khu vực 16m50 của "quỷ đỏ" cũng không tốt khi để Alysson quá thoải mái sút xa. Bên trong không trung vệ nào hỗ trợ cho thủ môn Senne Lammens khi anh để bóng ói ra. 

Bị dẫn trước 2 bàn nhưng có điều cực kỳ đáng khen là Man United không vỡ trận. Ngược lại, "quỷ đỏ" chơi kiên cường và tìm được 2 bàn gỡ ngay trong hiệp 1. Bruno Fernandes rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trên chấm 11m cho Man United. Trước đó, Matheus Cunhua đã bị hậu vệ Aston Villa phạm lỗi trong vòng cấm.

Man United cầm chân Aston Villa sau hai lần bị dẫn trước 2 bàn - Ảnh 2.

Dù chơi rất hay nhưng Aston Villa không thể đánh bại Man United - Ảnh: REUTERS

Đến phút 44, nhận đường trả ngược trở ra của đồng đội, Youri Tielemans băng lên tung cú sút đánh bại Suzuki Zaion, cân bằng tỉ số 2-2. Dù dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của Man United nhưng cũng phải thừa nhận Aston Villa đã chơi không đủ tốt khi dẫn trước đối thủ 2-0. 

Kịch bản của hiệp đấu thứ 2 là "bản sao" của những gì đã diễn ra trong hiệp 1. Chỉ trong vòng 7 phút sau khi hai đội trở lại sân từ đường hầm, lần lượt John McGinn và Leon Goretzka ghi liên tiếp hai bàn thắng giúp Aston Villa vượt lên dẫn 4-2.

Cả 2 bàn thua đầu hiệp 2 tiếp tục là lỗi của hệ thống phòng ngự Man United khi họ mắc những sai lầm quá sơ đẳng. Dù vậy, trong lần thứ 2 dẫn trước Man United 2 bàn, Aston Villa cũng không thể bảo vệ thành quả. 

Nhưng điều đáng nói là họ lại để vuột mất 3 điểm trong những phút bù giờ đầy nghiệt ngã. Phút 90+2, tiền đạo Joshua Zirkzee dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Patrick Dorgu, ghi bàn gỡ 3-4 cho Man United. 

Đến phút 90+6, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, thủ môn Suzuki Zaion băng ra đón hụt bóng tạo cơ hội cho Dorgu đánh đầu cân bằng tỉ số 4-4. HLV Carrick không thể hiện quá nhiều cảm xúc sau bàn thắng này. Ông đứng ngoài đường biên, chỉ tay và ăn mừng khá kìm nén. 

Hòa trận này, Man United có trong tay 8 điểm, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Phong độ của Man United khá tệ nhưng tinh thần chiến đấu của "quỷ đỏ" khiến nhiều CĐV cảm thấy bất ngờ. 

Man United cầm chân Aston Villa sau hai lần bị dẫn trước đến 2 bàn - Ảnh 3.Man United rơi xuống nhóm rớt hạng

Man United tụt xuống vị trí thứ 18 ở Giải ngoại hạng Anh sau chiến thắng của Nottingham Forest trước Man City, ngay trước cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Man United ngoại hạng Anh giải Ngoại hạng Anh Aston Villa Premier League

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