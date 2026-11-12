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Cầu thủ Việt Nam vẫn dàn xếp tỉ số: Đừng để 'lờn thuốc'

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều cầu thủ nhận án tù vì dàn xếp tỉ số. Nhưng vẫn có thêm các cầu thủ "nhúng chàm", mới nhất là vụ việc ở CLB Bóng đá Long An.

Cầu thủ Việt Nam vẫn dàn xếp tỉ số: Đừng để lờn thuốc - Ảnh 1.

Bốn cầu thủ Thanh Hải, Anh Tài, Văn Hưng và Hoàng Mỹ (từ phải sang trái) của CLB Long An bị bắt vì dàn xếp tỉ số - Ảnh: VPF

Thông tin 6 thành viên CLB Long An mùa 2025-2026 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt vì liên quan đến dàn xếp tỉ số ở Giải hạng nhất và Cúp quốc gia đã khiến bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa rúng động.

Bởi ngoại trừ hậu vệ Bùi Hoàng Mỹ, 5 cái tên còn lại Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc - thành viên ban huấn luyện cùng 3 cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, thủ môn Lê Văn Hưng đều đã từng khoác áo đội tuyển U21, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Đáng báo động

Nếu chỉ tính ở cấp độ CLB kể từ khi tiến lên chuyên nghiệp vào năm  2000, bóng đá Việt Nam đã có đến 3 lần phải chứng kiến các cầu thủ dính vòng lao lý vì dàn xếp tỉ số.

Đầu tiên là 9 cầu thủ CLB Ninh Bình bị tuyên án vào tháng 8-2014, sau khi tham gia dàn xếp tỉ số trong trận thắng Kelantan 3-2 tại vòng bảng AFC Cup 2014. 

Cầu thủ chủ mưu Nguyễn Mạnh Dũng bị tuyên án 30 tháng tù. Tám cầu thủ còn lại là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng và Phạm Xuân Phú nhận từ 24-27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Năm 2016, đến lượt 5 cầu thủ CLB Đồng Nai bị tuyên án sau khi tham gia dàn xếp tỉ số ở V-League 2014. Đội trưởng Phạm Hữu Phát bị tuyên án 6 năm tù. Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến và Đinh Kiên Trung nhận từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Chưa dừng tại đó, 6 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu hồi tháng 5-2025 bị tòa tuyên án 38 năm tù vì tham gia cá độ và dàn xếp tỉ số ở Giải hạng nhất lẫn Cúp quốc gia 2023-2024.

Lê Bằng Gia Huy (23 tuổi), Nguyễn Sơn Hải (31 tuổi) và Phạm Văn Phong (21 tuổi) bị tuyên án mỗi người 8 năm tù. Nguyễn Quang Huy (21 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Khánh Duy (22 tuổi) 4 năm tù. Còn Trần Kỳ Anh (21 tuổi) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Và mới nhất, đến lượt 6 thành viên CLB Long An bị bắt vì dàn xếp tỉ số ở Giải hạng nhất lẫn Cúp quốc gia 2025-2026.

Cầu thủ Việt Nam vẫn dàn xếp tỉ số: Đừng để lờn thuốc - Ảnh 2.

Nguyễn Quang Huy (trái) - một trong 6 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dàn xếp tỉ số - Ảnh: VPF

Không đủ sức răn đe?

4 vụ việc ở CLB Ninh Bình, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An được phanh phui cho thấy bóng đá Việt Nam đã và đang rất quyết liệt trong chống tiêu cực. 

Nhưng dường như những án tù hay cấm thi đấu dài hạn đó vẫn chưa đủ sức răn đe những cái đầu có ý đồ xấu của các cầu thủ, hoặc những người làm bóng đá?

Có lẽ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa với những biểu hiện tiêu cực thời gian qua. 

Vụ việc 11 cầu thủ CLB Đồng Tháp dàn xếp tỉ số và chơi cá cược ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, VFF chỉ ra án phạt cấm thi đấu 5 năm với cầu thủ cầm đầu và 6 tháng với những cầu thủ còn lại.

CLB Phú Thọ hồi tháng 5-2025 bị FIFA kỷ luật đánh rớt khỏi Giải hạng nhì 2025 vì có hành vi liên quan đến dàn xếp tỉ số ở Giải hạng nhất 2023-2024, vụ việc cũng không được xử lý thêm từ cơ quan chức năng.

Điều đáng nói là không chỉ ở các giải đấu chuyên nghiệp, mầm mống tiêu cực cũng lan xuống ở các giải trẻ, nơi ươm mầm tài năng cho bóng đá Việt Nam. 

Đầu năm nay, Ban Kỷ luật VFF đã phải phạt tiền và treo giò 18 cầu thủ trẻ trong vòng có 1 tuần do thi đấu dưới khả năng ở vòng loại Giải U19 quốc gia 2025-2026. Đáng nói hơn, nhiều đội bóng cùng HLV này đã từng bị VFF cảnh cáo và kỷ luật nặng mới 10 tháng trước. 

Từ tiêu cực ở các giải trẻ chưa được xử lý mạnh tay, các cầu thủ lên thi đấu ở các giải đấu cao hơn rồi lại "nhúng chàm" có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bóng đá Việt Nam cần những án phạt nghiêm khắc hơn với những hành vi tiêu cực, để không bị "lờn thuốc".

Cầu thủ Việt Nam vẫn dàn xếp tỉ số: Đừng để lờn thuốc - Ảnh 2.Bốn cầu thủ nào của CLB bóng đá Long An bị yêu cầu thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số?

Cục Cảnh sát hình sự xác định Vũ Chí Công đã móc nối với thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, yêu cầu 4 cầu thủ thi đấu dưới sức để dàn xếp tỉ số, phục vụ cá độ.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB Long An Hoàng Danh Ngọc 6 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt CLB Ninh Bình dàn xếp tỉ số

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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