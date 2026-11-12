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NÓNG: Man United sa thải HLV Carrick, chờ bổ nhiệm Pochettino

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Chiều 12-11, ban lãnh đạo Man United đã quyết định sa thải HLV Michael Carrick, sau chuỗi thành tích đáng thất vọng từ đầu mùa.

- Ảnh 1.

Man United sa thải HLV Carrick chiều 12-11 - Ảnh: REUTERS

Theo The Mirror, ban lãnh đạo Man United không còn giữ được sự kiên nhẫn với Carrick sau trận hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).  

Kết thúc trận đấu nói trên, Giám đốc bóng đá của Man United Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada đã có 1 cuộc họp khẩn. 

Hai lãnh đạo của "quỷ đỏ" được cho là đã "thống nhất về việc đội bóng cần thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Man United".

Quyết định của ban lãnh đạo Man United được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi phong độ tồi tệ của Man United. 

Ngay lập tức, truyền thông xứ sương mù loan tin về việc Man United đã tiếp cận và đạt được thỏa thuận miệng với đương kim HLV tuyển Mỹ Mauricio Pochettino.

Đến chiều 12-11, Man United đã quyết định sa thải Carrick. Theo báo chí Anh, sở dĩ "quỷ đỏ" sa thải Carrick thời điểm này là vì muốn ban huấn luyện mới có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. 

Premier League đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Nếu ban huấn luyện mới tiếp quản Man United trong dịp này, họ sẽ có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho sự hồi sinh của "quỷ đỏ" khi giải quốc nội trở lại. 

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền Man United mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Man United chơi lột xác và cán đích trong nhóm dự Champions League. Sau đó, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng.

Tuy nhiên thầy trò HLV Carrick khởi đầu mùa bóng năm nay không tốt, khi chỉ giành 8 điểm sau 10 trận và tạm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

- Ảnh 2.Man United rơi xuống nhóm rớt hạng

Man United tụt xuống vị trí thứ 18 ở Giải ngoại hạng Anh sau chiến thắng của Nottingham Forest trước Man City, ngay trước cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Aston Villa Carick Man United Omar Berrada Nottingham Forest

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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