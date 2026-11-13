Man United sa thải HLV Carrick, rồi sao?

HLV Michael Carrick đã chính thức "bay ghế" sau loạt thành tích bết bát của Man United - Ảnh: MAN UNITED

Ngày 12-11, Man United chính thức chia tay Carrick, chưa đầy 6 tháng sau khi trao cho ông hợp đồng đến năm 2028. Trong thông cáo, CLB ghi nhận nhà cầm quân này đã thắng 12 trong 17 trận cuối Premier League mùa trước, giúp đội giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Từ người mang lại hy vọng đến HLV bị sa thải, ông Carrick trải qua hai thái cực quá nhanh. Và Man United lại đứng trước câu hỏi quen thuộc: thay người cầm quân rồi sẽ làm gì tiếp theo?

Vòng lặp ghế nóng

Theo Sky Sports cập nhật rạng sáng 13-11, giờ Việt Nam, Man United đã đạt thỏa thuận với HLV Mauricio Pochettino về hợp đồng đến hè 2029. Ông dự kiến tiếp quản đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong đợt tập trung tuyển Mỹ, hướng đến trận gặp Liverpool ngày 22-11. Thông báo bổ nhiệm chính thức vẫn được chờ đợi.

Đó là bước đi trước mắt. Nhưng một HLV mới không tự động tạo nên kế hoạch và thành công mới.

HLV Carrick phải chịu trách nhiệm chuyên môn khi Man United chỉ thắng 1 trong 10 trận đầu Premier League, đứng thứ 18. Việc sa thải vì thế có cơ sở từ kết quả thi đấu, chứ không đơn thuần là quyết định thiếu kiên nhẫn.

Tuy nhiên, chính lãnh đạo Man United đã đánh giá ông Carrick phù hợp để dẫn dắt lâu dài. Khi lựa chọn ấy thất bại chỉ sau vài tháng, việc kiểm điểm không thể chỉ dừng ở người ngồi trên ghế huấn luyện.

Sky Sports, lãnh đạo Man United cho rằng đội hình hiện tại đủ sức cạnh tranh top 6, nhưng tổ chức thi đấu đã trở nên hỗn loạn. Ngược lại, Peter Schmeichel đặt vấn đề về khâu xây dựng lực lượng, cho rằng đội bóng cần hậu vệ nhưng không giải quyết được nhu cầu ấy trong mùa hè.

Hai cách nhìn đó cho thấy điều cần làm rõ: HLV không khai thác được đội hình, hay đội hình không được xây dựng phù hợp với yêu cầu của HLV? Nếu chưa trả lời, người kế nhiệm có thể lại mắc kẹt trong cùng một bài toán.

Ai cùng chịu trách nhiệm?

Trước hết là giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Đây là hai nhân vật đề xuất thay ông Carrick, trước khi Jim Ratcliffe phê chuẩn quyết định.

Trách nhiệm của họ không chỉ là tìm người thay thế. Họ cần giải thích tiêu chí chọn HLV, cách phối hợp tuyển dụng cầu thủ và nguyên nhân kế hoạch vừa được thông qua đã phải đảo ngược.

Ratcliffe cũng cần được đặt trong quá trình đánh giá, bởi ông kiểm soát chính sách thể thao. Quyền quyết định phải đi cùng trách nhiệm về hiệu quả của bộ máy được lựa chọn.

Man United khó có thể trở lại hào quang nếu không có cuộc đại cải tổ - Ảnh: REUTERS

Cầu thủ cũng không thể đứng ngoài. HLV chịu trách nhiệm tổ chức, nhưng chất lượng thực hiện, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu thuộc về những người trên sân. Thay HLV không nên trở thành cách xóa trách nhiệm của cả tập thể.

Điều “quỷ đỏ” cần lúc này là xác định một hướng đi rõ: muốn chơi thế nào, cần mẫu cầu thủ nào, ai quyết định chuyển nhượng và đánh giá tiến bộ bằng những tiêu chí gì.

Người kế nhiệm phải có quyền hạn tương xứng, đồng thời chịu kiểm chứng bằng kết quả trên sân.

Yêu cầu lãnh đạo chịu trách nhiệm không đồng nghĩa phải sa thải thêm hàng loạt người. Điều quan trọng là những sai lầm phải được chỉ ra và sửa chữa.

Nếu chỉ đổi HLV rồi khởi động lại lời hứa tái thiết, Man United rất dễ viết tiếp câu chuyện Carrick với một cái tên khác.