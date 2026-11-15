Sắp chuyển đến Man United, HLV Pochettino cùng tuyển Mỹ thắng đậm 6-0

HLV Mauricio Pochettino sắp chuyển sang dẫn dắt Man United - Ảnh: AFP

Sáng 15-11 (giờ Việt Nam), tuyển Mỹ thắng Haiti 6-0 ở lượt đi tứ kết CONCACAF Nations League. Kết quả giúp thầy trò ông Pochettino đặt một chân vào bán kết, đồng thời tạo dấu ấn trong những ngày cuối ông làm việc với đội tuyển.

Auston Trusty mở tỉ số ở phút 10, nhưng tuyển Mỹ phải chờ sang hiệp 2 mới có thêm bàn thắng. Julian Hall nhân đôi cách biệt phút 52, trước khi Christian Pulisic lập cú đúp ở các phút 62 và 63. Weston McKennie cùng Folarin Balogun ghi hai bàn còn lại, khép lại màn trình diễn tưng bừng của đội chủ nhà.

Chiến thắng diễn ra trong bối cảnh các cầu thủ Mỹ chuẩn bị chia tay HLV Pochettino. Theo ESPN, trung vệ Trusty bày tỏ: “Chúng tôi thi đấu vì ông ấy. Thật buồn khi ông ấy rời đi”.

Trusty cho rằng dấu ấn của ông Pochettino sẽ tiếp tục được duy trì. Đó là tinh thần luôn hướng đến chiến thắng, không ngừng chiến đấu và tìm kiếm bàn thắng dù đội nhà đã dẫn trước với cách biệt lớn.

Tuyển Mỹ (phải) thắng đậm Haiti - Ảnh: AFP

Dù vậy, trận thắng Haiti chưa phải lần cuối Pochettino chỉ đạo tuyển Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Mỹ xác nhận ông còn dẫn dắt trận lượt về tại Cincinnati ngày 18-11 (giờ Việt Nam) trước khi kết thúc nhiệm vụ.

Man United thông báo ông Pochettino chính thức bắt đầu công việc ngay sau đó.

Nhà cầm quân người Argentina trở lại Ngoại hạng Anh, nơi ông từng làm việc tại Southampton, Tottenham và Chelsea, đồng thời đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019.

Tại Old Trafford, thử thách dành cho HLV Pochettino rất lớn. Ông tiếp quản chiếc ghế của người tiền nhiệm Michael Carrick khi Man United đang nằm trong nhóm xuống hạng.

Nhiệm vụ trước mắt là vực dậy đội bóng, cải thiện thành tích tại Ngoại hạng Anh và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.