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HLV Pochettino khóc, nói rõ lý do dẫn dắt Man United

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Sau khi chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV của Man United, HLV Mauricio Pochettino đã có những phát ngôn đầu tiên về đội bóng mới.

HLV Pochettino khóc, nói điều đặc biệt về Man United - Ảnh 1.

HLV Pochettino bật khóc trong buổi họp báo chia tay tuyển Mỹ - Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Fayetteville, bang Georgia (Mỹ) ngày 13-11, ông Pocchettino bày tỏ sự xúc động và bật khóc khi nói về quyết định rời tuyển Mỹ để gia nhập Man United. 

Ông Pochettino gọi đây là "lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp". Chiến lược gia người Argentina nói: "Hai năm qua tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và xây dựng một dự án mà tất cả đều tin tưởng cùng bóng đá Mỹ".

HLV Pochettino nói rõ lý do quyết định rời tuyển Mỹ đến dẫn dắt Man United: "Không có quá nhiều cơ hội xuất hiện trong sự nghiệp để dẫn dắt một đội bóng như Man United. Và khi cơ hội như vậy đến, thật khó để từ chối". 

Chiến lược gia người Argentina không chia sẻ nhiều về công việc tại Man United khi vẫn còn nhiệm vụ ở tuyển Mỹ. Hiện ông vẫn sẽ dẫn dắt tuyển Mỹ ở hai trận đấu với Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League vào ngày 14-11 và 17-11. 

Sau đó HLV Pochettino sẽ cùng 4 trợ lý thân tín từ đội tuyển Mỹ là Jesus Perez, Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia khoa học thể thao Sebastiano Pochettino sang nhận việc tại Man United. 

HLV Pochettino sẽ có trận ra mắt Man United bằng chuyến làm khách đến sân của Liverpool ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh ngày 22-11. 

HLV Pochettino khóc, nói rõ lý do dẫn dắt Man United - Ảnh 2.Man United rơi xuống nhóm rớt hạng

Man United tụt xuống vị trí thứ 18 ở Giải ngoại hạng Anh sau chiến thắng của Nottingham Forest trước Man City, ngay trước cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Tottenham Tuyển Mỹ Giải ngoại hạng Anh Pochettino Man United

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