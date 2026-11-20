Man City tiếp tục đối mặt với những cú sốc tài chính - Ảnh: REUTERS

Theo Financial Times, Tập đoàn đầu tư Apollo Global Management của Mỹ đã quyết định rút khỏi kế hoạch cho City Football Group (CFG) vay 2 tỉ USD. Quyết định được đưa ra sau khi Man City bị kết luận có hành vi vi phạm các quy định tài chính của Giải ngoại hạng Anh.

Trước đó, vào tháng 9, CLB Man City bị kết luận có tội đối với 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Đội bóng của tỉ phú Sheikh Mansour lập tức kháng cáo, với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Thông tin này khiến tương lai của Man City tiếp tục bị phủ bóng bởi những bất ổn. Đội bóng từng 8 lần vô địch nước Anh đang đối diện nguy cơ nhận các án phạt nghiêm khắc, từ trừ điểm, tước danh hiệu cho đến xuống hạng.

Việc Apollo Global Management rút lui càng khiến tình hình tài chính của CFG trở nên phức tạp. Khoản vay 2 tỉ USD ban đầu được kỳ vọng giúp tập đoàn tăng cường thanh khoản và tái cơ cấu các khoản tín dụng hiện có.

Đáng chú ý, Sheikh Mansour vừa bơm thêm 100 triệu bảng vào CFG hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, khoản tiền trên vẫn khá nhỏ so với quy mô thương vụ vừa đổ vỡ.

Apollo Global Management hiện quản lý khối tài sản trị giá hơn 1.000 tỉ USD và đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực thể thao. Tập đoàn này nắm cổ phần chi phối tại Atletico Madrid, từng cho Nottingham Forest vay 80 triệu USD và gia hạn khoản tài trợ 2,6 tỉ USD cho đội bóng chày New York Yankees.

Trong khi đó, câu hỏi lớn nhất hiện nay là khi nào Man City sẽ chính thức nhận án phạt.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson, quá trình xử lý có thể kéo dài ngay cả khi Man City thất bại trong phiên kháng cáo vào tháng 12.

Khi đó, một ủy ban độc lập sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, Man City gần như chắc chắn tiếp tục kháng cáo nếu nhận án phạt nặng.

"Tôi nghĩ khả năng mọi chuyện được giải quyết trong mùa giải này là rất mong manh. Ngay cả khi Man City thua trong phiên kháng cáo tháng 12, vẫn còn ít nhất hai phiên điều trần nữa", ông Borson nhận định.

Điều đó đồng nghĩa vụ bê bối tài chính của Man City có nguy cơ tiếp tục kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh lẫn tương lai thể thao của đội bóng.