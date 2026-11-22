Doue (đang nằm) tỏ ra đau đớn sau khi dính chấn thương nặng - Ảnh: REUTERS

Dù giành trọn 3 điểm trước CLB Nice để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, chiến thắng này lại khiến PSG phải trả cái giá quá đắt.

Bi kịch ập đến với đội bóng thủ đô Paris ở phút 39 của trận đấu. Trong một nỗ lực vươn người che chắn bóng mà không hề có va chạm với đối phương, chân trụ của Doue bất ngờ bị duỗi căng và khuỵu xuống đầy ghê rợn.

Ngôi sao 21 tuổi người Pháp lập tức đổ gục xuống mặt cỏ, ôm chặt lấy đầu gối phải và hét lên trong đau đớn tột độ. Ít phút sau, anh buộc phải rời sân bằng cáng với hai tay ôm mặt.

Trước khi gặp vận hạn, chính Doue là người đã ghi bàn thắng thứ hai giúp PSG vươn lên dẫn trước 2-1.

Đáng chú ý, người được tung vào sân bất đắc dĩ để thay thế cho anh là tiền đạo Ferran Torres sau đó cũng đã kịp tỏa sáng với pha lập công quyết định, ấn định màn lội ngược dòng nghẹt thở 3-2 cho nhà đương kim vô địch.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Luis Enrique không giấu nổi vẻ lo âu khi cập nhật tình hình của cậu học trò: "Chúng tôi sẽ phải chờ đến ngày mai để biết chính xác mức độ tổn thương. Nhưng rõ ràng đó là một ca chấn thương rất nghiêm trọng, ban huấn luyện đã xem lại hình ảnh pha bóng đó rồi".

Ca chấn thương nặng của Desire Doue càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân sự tại sân Công viên các Hoàng tử.

Chỉ mới tháng trước, trong cuộc đụng độ Barcelona hôm 20-10, đội bóng từng hai lần vô địch Champions League đã mất ngôi sao tấn công Khvicha Kvaratskhelia vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) đầu gối phải.

Trận đấu đó cũng lấy đi của PSG hai trụ cột là Ousmane Dembele và trung vệ Marquinhos do rách cơ đùi - trong đó Dembele chỉ vừa mới bình phục và tái xuất từ băng ghế dự bị ở hiệp hai trận gặp Nice.