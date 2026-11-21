Liverpool sẽ tiếp đón Man United ở vòng 11 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

Trận đấu sớm nhất trong nhóm các cặp đáng chú ý cuối tuần diễn ra tại Ligue 1, khi Nice tiếp đón PSG lúc 23h15 ngày 21-11 (giờ Việt Nam) trên sân Allianz Riviera. Đội chủ nhà đang có phong độ khởi sắc với 5 chiến thắng trong 6 vòng gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, PSG cũng đang thể hiện sức mạnh đáng gờm sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc. Đoàn quân HLV Luis Enrique đã thắng liên tiếp 7 trận tại Ligue 1 và đang dẫn đầu bảng với 23 điểm, cho thấy sự ổn định trở lại.

Nice có lợi thế sân nhà, nhưng sẽ phải đối mặt với hàng công hiệu quả của nhà đương kim vô địch. PSG đã ghi 15 bàn trong 6 chuyến làm khách từ đầu mùa, một thống kê cho thấy sức tấn công đáng gờm của đội bóng thủ đô.

Đến rạng sáng 22-11, Newcastle sẽ chạm trán Arsenal lúc 0h30 trên sân St James' Park, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh. Arsenal đang dẫn đầu bảng sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, trong khi Newcastle chỉ thắng một trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và hiện đứng thứ 12.

Thầy trò HLV Mikel Arteta có cơ hội nối dài mạch thắng, nhưng chuyến làm khách này không hẳn dễ dàng. William Saliba đã bình phục chấn thương và có thể trở lại, song Arsenal sẽ thiếu tiền vệ Martin Zubimendi trong vài tuần tới.

Tại La Liga, Barca sẽ tiếp đón Villarreal lúc 20h ngày 22-11 trên sân Spotify Camp Nou. Đội bóng xứ Catalan đang dẫn đầu bảng với 33 điểm sau 12 vòng, đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất giải.

Thắng Atletico Madrid ở vòng đấu trước đã giúp Barca tự tin bước vào trận đấu với Villarreal - Ảnh: MARCA

Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid ở vòng đấu gần nhất cũng giúp thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận đấu này với sự tự tin. Trong khi đó, Villarreal hiện xếp thứ tám với 15 điểm, vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng cách đánh bại Getafe 2-0 trước kỳ nghỉ quốc tế.

Dù vậy, đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn khi phải làm khách trước một Barca đang có phong độ tốt. Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalan từng thắng Villarreal ở cả hai lượt trận mùa trước.

Trận cầu được chờ đợi nhất cuối tuần là màn đại chiến giữa Liverpool và Man United lúc 23h30 ngày 22-11 trên sân Anfield, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu giữa hai đối thủ giàu truyền thống của bóng đá Anh càng đáng chú ý khi Man United vừa thay đổi HLV.

HLV Mauricio Pochettino sẽ có trận ra mắt đội bóng mới trong bối cảnh Man United đang trải qua tám vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây sẽ là thử thách lớn với nhà cầm quân mới khi đối thủ là Liverpool, một trong những đội bóng đang cạnh tranh ở nhóm đầu.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang xếp thứ tư với khoảng cách 9 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Đoàn quân HLV Andoni Iraola vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace, nhưng phong độ sân nhà chưa thực sự thuyết phục khi mới thắng một trong năm trận tại Anfield ở mùa giải này.