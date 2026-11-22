Khoảnh khắc bóng bay trúng mặt Sophia Huỳnh Trần - Ảnh: MLP

Ở trận đấu thuộc vòng bảng MLP Asia 2026 diễn ra tối 21-11 tại TP.HCM, cặp đôi Trương Vinh Hiển - Sophia Huỳnh Trần (đội Viet Panthers) thi đấu với Xiao Yi Wang Beckvall - Eunggwon Kim (đội Malayan Stripes) ở nội dung đôi nam nữ, cũng là nội dung cuối ở thể thức đồng đội.

Ở thời điểm trận đấu đang có tỉ số 8-6 nghiêng về phía đại diện Việt Nam, bóng đập cạnh vợt của Vinh Hiển bay ngang trúng mặt của Sophia Huỳnh. Tay vợt nữ của Việt Nam ôm mặt đổ gục xuống sân, lập tức được đưa ra ngoài để được hỗ trợ y tế.

Trận đấu bị gián đoạn một lúc để Sophia ổn định tình hình. Vinh Hiển cùng các đồng đội và người hâm mộ đều lo lắng cho nữ VĐV sinh năm 2006. Rất may cô đeo kính bảo hộ và không gặp chấn thương nặng.

Tuy nhiên, va chạm khiến Sophia bị choáng. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất thi đấu của Sophia khi trở lại sân. Cặp đôi Việt Nam chịu thua với tỉ số 8-11. Kết quả này không ảnh hưởng đến thành tích chung cuộc, nơi Viet Panthers thắng Malayan Stripes với tỉ số 3-2.

Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi là cựu VĐV quần vợt, đang gặt hái nhiều thành công từ khi chuyển sang pickleball - Ảnh: MLP

Ở trận đấu sau đó diễn ra trong tối cùng ngày, Sophia Huỳnh vẫn tiếp tục thi đấu và cùng Vinh Hiển thắng 11-9 trước cặp đôi Rika Fujiwara - Nasa Hatakeyama của The Dots Tokyo ở nội dung đôi nam nữ, qua đó giúp Viet Panthers thắng 4-0 chung cuộc.

Sau lượt trận này, Sophia Huỳnh chia sẻ trên trang cá nhân: "+1 chiến thắng và 1 chấn thương. Em cám ơn cả nhà đã hỏi thăm động viên đến em. Mọi thứ đã ổn".

Đây là lần thứ hai Sophia Huỳnh gặp sự cố bị bóng bay trúng người khi đánh cặp chuyên nghiệp cùng bạn trai Trương Vinh Hiển. Lần trước đó diễn ra hồi tháng 4 năm nay, Sophia bị Vinh Hiển smash trúng lưng tại Da Nang Open.

Pha bóng đập cạnh vợt của Vinh Hiển đi trúng mặt của partner Sophia Huỳnh được truyền thông châu Á mô tả: "Ngay cả những VĐV chuyên nghiệp cũng vẫn có thể gặp tai nạn hy hữu".

Giải MLP (Major League Pickleball) Asia 2026 là mùa giải đầu tiên của hệ thống MLP ngoài nước Mỹ. Giải diễn ra từ ngày 13-11 đến 12-12, với loạt trận vòng bảng chia làm 6 chặng ở Nhật Bản, Hong Kong, Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Malaysia.

Viet Panthers tham dự giải gồm đội trưởng Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần và Hồ Thị Trúc Tâm. Trận gặp Malayan Stripes là trận ra quân của đại diện Việt Nam ở sân chơi này.

Sau 2 trận, Viet Panthers đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm. 4 đội đứng đầu sau giai đoạn vòng bảng sẽ vào tứ kết. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra ở Malaysia.

Các trận đấu của giải đang được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.