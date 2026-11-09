Hơn 1 tỉ đồng tiền thưởng tại Giải pickleball VTV Cup 2026

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải VTV Cup 2026 - Ảnh: NGỌC LÊ

Chiều 9-11 tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), lễ công bố Giải pickleball VTV Cup 2026 đã diễn ra.

Giải đấu được phối hợp thực hiện bởi Ban thể thao - VTV, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng các đơn vị liên quan.



Sau mùa giải đầu tiên vào năm 2025 thành công rực rỡ, Giải pickleball VTV Cup bước vào năm thứ hai tổ chức, tiếp tục được đầu tư mạnh.

Giải năm nay quy tụ gần 800 vận động viên tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 36 tuổi trở lên. Ban tổ chức cho biết đã gửi lời mời tham dự đến nhiều VĐV chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Các trận đấu áp dụng Luật thi đấu theo quyết định số 494 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và do đội ngũ trọng tài thuộc Cục điều hành.

Tổng giải thưởng của Giải pickleball VTV Cup 2026 lên tới hơn 1 tỉ đồng, trong đó là hơn 700 triệu đồng tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ. Trong đó, ở nội dung chuyên nghiệp, đôi nam vô địch nhận 150 triệu đồng, đôi nữ vô địch nhận 40 triệu đồng và đôi nam nữ vô địch nhận 60 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng cá nhân, danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của mùa giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ vận động viên trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.

Giải diễn ra từ ngày 11-12 đến 13-12 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Đây là tổ hợp 33 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.