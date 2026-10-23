Pickleball Việt Nam dừng bước ở PPA Tour Asia 1500

Minh Quân, Vinh Hiển thi đấu đầy cố gắng, nhưng vẫn phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết PPA Tour Asia 1500 - Ảnh: PPA TOUR ASIA

Chiều 23-10, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển thua Federico Staksrud và Hayden Patriquin ở tứ kết đôi nam chuyên nghiệp PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026.

Không có bất ngờ nào xảy ra, Minh Quân, Vinh Hiển thua sau 2 set đấu với cách biệt điểm số lớn, là 4-11 và 2-11. Cặp đôi nam đẳng cấp bậc nhất của Việt Nam chỉ giành được 6 điểm, chủ yếu đến từ những pha tận dụng sai lầm hiếm hoi của đối phương.

Patriquin và Staksrud hiện lần lượt xếp thứ 3 và thứ 5 bảng xếp hạng thế giới ở nội dung đôi. Họ gần như sở hữu kỹ năng công thủ toàn diện bằng cả hai tay, cũng như khả năng di chuyển bao sân tuyệt đối. Đây là dịp bổ ích để Minh Quân, Vinh Hiển cọ xát, học hỏi và cải thiện kinh nghiệm.

Với việc Minh Quân, Vinh Hiển (những VĐV cuối cùng của Việt Nam) đã bị loại, pickleball Việt Nam chính thức không có huy chương tại Hong Kong Slam 2026, qua đó khép lại mùa giải PPA Tour Asia 2026 với việc giành huy chương ở 8 trong 10 chặng đấu.

Trong đó Minh Quân, Vinh Hiển vô địch đôi nam chuyên nghiệp chặng Beijing Open và Ho Chi Minh City Open. Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam chuyên nghiệp chặng Hanoi Cup, là những danh hiệu đáng chú ý.

PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam là chặng cuối của mùa giải 2026, có độ khó và tiền thưởng cao nhất đấu trường châu Á (lên tới 1,1 triệu USD). Giải diễn ra từ 19 đến 25-10 tại Hong Kong.