Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hy vọng cuối cùng của pickleball Việt Nam tại PPA Tour Asia 1500

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển là những tay vợt cuối cùng còn cơ hội cạnh tranh huy chương cho pickleball Việt Nam tại sân chơi đẳng cấp nhất châu Á là PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026.

- Ảnh 1.

Minh Quân, Vinh Hiển là cặp đôi rất ăn ý - Ảnh: PPA TOUR ASIA

Chiều 22-10, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển đánh bại cặp Augustus Ge, Armaan Bhatia sau 2 set (11-5 và 13-11) tại vòng 16 đội nội dung đôi nam chuyên nghiệp PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.

Đối thủ của Minh Quân, Vinh Hiển sẽ là cặp Federico Staksrud và Hayden Patriquin, đôi VĐV mang đẳng cấp thế giới. 

Minh Quân, Vinh Hiển là niềm hy vọng cuối cùng của pickleball Việt Nam tính đến lúc này. Bởi sau 4 ngày tham gia tranh tài tại Hong Kong, các VĐV Việt Nam khác đều đã sớm dừng bước ở các nội dung khác nhau. 

Ở nội dung đơn nữ, Sophia Huỳnh Trần, Sophia Phương Anh, Hồ Thị Trúc Tâm (Ken Tam) đều bị loại ở vòng 16. 

TIN LIÊN QUAN

Nội dung đôi nữ, Sophia Huỳnh Trần và Ken Tam dừng bước ở vòng 32. Sophia Phương Anh đánh cặp với Mayu Ito cũng không thể vào vòng 16. 

Nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển và bạn gái Sophia Huỳnh Trần thất bại ở vòng 32.

Còn ở nội dung đơn nam, bản thân Vinh Hiển cũng chỉ vào được đến vòng 16. 

Dù rất cố gắng, các VĐV pickleball chuyên nghiệp Việt Nam đều chịu chung số phận với kịch bản thua rất đậm. Đây là điều nằm trong dự đoán bởi đây là giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên đạt cấp độ 1500, là chặng cuối cùng của mùa giải chuyên nghiệp 2026, quy tụ nhiều VĐV đẳng cấp thế giới tham dự.

Mọi niềm hy vọng giờ đặt lên vai Minh Quân, Vinh Hiển ở nội dung đôi nam trước vòng tứ kết, gặp Federico Staksrud và Hayden Patriquin. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 13h ngày 23-10 theo giờ Việt Nam, trực tiếp trên FPT Play.

- Ảnh 4.Minh Quân, Vinh Hiển vô địch đôi nam PPA Asia 500 2026

Tối 9-8, cặp Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam - Collin Johns để vô địch nội dung đôi nam tại PPA Asia 500 2026, diễn ra tại TP.HCM.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đỗ Minh Quân trương vinh hiển ppa tour

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất