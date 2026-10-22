Hy vọng cuối cùng của pickleball Việt Nam tại PPA Tour Asia 1500

Minh Quân, Vinh Hiển là cặp đôi rất ăn ý - Ảnh: PPA TOUR ASIA

Chiều 22-10, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển đánh bại cặp Augustus Ge, Armaan Bhatia sau 2 set (11-5 và 13-11) tại vòng 16 đội nội dung đôi nam chuyên nghiệp PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.

Đối thủ của Minh Quân, Vinh Hiển sẽ là cặp Federico Staksrud và Hayden Patriquin, đôi VĐV mang đẳng cấp thế giới.

Minh Quân, Vinh Hiển là niềm hy vọng cuối cùng của pickleball Việt Nam tính đến lúc này. Bởi sau 4 ngày tham gia tranh tài tại Hong Kong, các VĐV Việt Nam khác đều đã sớm dừng bước ở các nội dung khác nhau.

Ở nội dung đơn nữ, Sophia Huỳnh Trần, Sophia Phương Anh, Hồ Thị Trúc Tâm (Ken Tam) đều bị loại ở vòng 16.

Nội dung đôi nữ, Sophia Huỳnh Trần và Ken Tam dừng bước ở vòng 32. Sophia Phương Anh đánh cặp với Mayu Ito cũng không thể vào vòng 16.

Nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển và bạn gái Sophia Huỳnh Trần thất bại ở vòng 32.

Còn ở nội dung đơn nam, bản thân Vinh Hiển cũng chỉ vào được đến vòng 16.

Dù rất cố gắng, các VĐV pickleball chuyên nghiệp Việt Nam đều chịu chung số phận với kịch bản thua rất đậm. Đây là điều nằm trong dự đoán bởi đây là giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên đạt cấp độ 1500, là chặng cuối cùng của mùa giải chuyên nghiệp 2026, quy tụ nhiều VĐV đẳng cấp thế giới tham dự.

Mọi niềm hy vọng giờ đặt lên vai Minh Quân, Vinh Hiển ở nội dung đôi nam trước vòng tứ kết, gặp Federico Staksrud và Hayden Patriquin. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 13h ngày 23-10 theo giờ Việt Nam, trực tiếp trên FPT Play.