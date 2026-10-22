Giải Tiền Phong Golf Championship tiếp tục tìm kiếm những Nguyễn Anh Minh mới

Đại diện ban tổ chức giải tại họp báo - Ảnh: BTC

Sáng 22-10 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo ra mắt Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2026.

Giải do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong, đồng thời hướng tới mục tiêu gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đây là mùa thứ 10 giải được tổ chức, dự kiến đón số lượng VĐV tham gia tranh tài là 240.

Giải thi đấu tại sân Golf Legend Valley Country Club, Ninh Bình vào ngày 14-11. Các VĐV chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36) trên hai sân 18 hố là sân ROSE và sân CANYON.

VĐV vô địch sẽ nhận cúp và quà tặng. Riêng Giải kỹ thuật Hole-In-One (HIO), VĐV ghi điểm HIO đầu tiên nhận một ô tô Volvo tại hố số 6 sân Rose và 3 phần thưởng trị giá 200 triệu tiền mặt tại hố số 15 sân ROSE và hố số 4,12 sân CANYON.

Sau 10 năm, Tiền Phong Golf Championship đã làm bệ phóng, chắp cánh cho các VĐV trẻ, tạo sân chơi để các golfer trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và hướng tới những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Trong đó, Nguyễn Anh Minh là ví dụ tiêu biểu. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship (2021 và 2022), Anh Minh Vô địch Golf Quốc gia 2022, giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023, Á quân US Junior Amateur 2025.

Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).