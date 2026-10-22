Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Giải Tiền Phong Golf Championship tiếp tục tìm kiếm những Nguyễn Anh Minh mới

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2026 chuẩn bị khởi tranh tại Ninh Bình, hứa hẹn tìm kiếm những tài năng trẻ làm hy vọng cho golf Việt Nam ở các đấu trường quốc tế.

Giải Tiền Phong Golf Championship tiếp tục tìm kiếm những Nguyễn Anh Minh mới - Ảnh 1.

Đại diện ban tổ chức giải tại họp báo - Ảnh: BTC

Sáng 22-10 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo ra mắt Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam 2026.

Giải do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong, đồng thời hướng tới mục tiêu gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đây là mùa thứ 10 giải được tổ chức, dự kiến đón số lượng VĐV tham gia tranh tài là 240.

Giải thi đấu tại sân Golf Legend Valley Country Club, Ninh Bình vào ngày 14-11. Các VĐV chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36) trên hai sân 18 hố là sân ROSE và sân CANYON.

VĐV vô địch sẽ nhận cúp và quà tặng. Riêng Giải kỹ thuật Hole-In-One (HIO), VĐV ghi điểm HIO đầu tiên nhận một ô tô Volvo tại hố số 6 sân Rose và 3 phần thưởng trị giá 200 triệu tiền mặt tại hố số 15 sân ROSE và hố số 4,12 sân CANYON. 

Sau 10 năm, Tiền Phong Golf Championship đã làm bệ phóng, chắp cánh cho các VĐV trẻ, tạo sân chơi để các golfer trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và hướng tới những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Trong đó, Nguyễn Anh Minh là ví dụ tiêu biểu. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship (2021 và 2022), Anh Minh Vô địch Golf Quốc gia 2022, giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023, Á quân US Junior Amateur 2025.

Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).

- Ảnh 1.250 VĐV tham dự mùa giải thứ 3 của Giải golf HTV SWING CUP

Sau thành công của những mùa giải trước, HTV SWING CUP chính thức trở lại với mùa giải thứ 3 năm 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Golf báo Tiền Phong Nguyễn Anh Minh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất