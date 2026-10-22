Diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga và nhiều nghệ sĩ sẽ thi pickleball

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt tại buổi công bố Pickleball Passion Cup 2026 - Ảnh: ANH VŨ

Giải đấu do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng 1-12 và bế mạc, trao giải tối cùng ngày.

Tại buổi công bố giải ngày 22-10, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh – cho biết đây là lần đầu hoạt động này được đưa vào đề án của liên hoan phim, thể hiện sự kết nối liên ngành mạnh mẽ.

Qua đó tạo cơ hội cho những người quan tâm tới điện ảnh được tiếp xúc một lĩnh vực thể thao - vốn tưởng chừng ít liên quan trước đây.

Được biết sự kiện quy tụ nhiều diễn viên, nhà làm phim và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật tham gia. Tại buổi công bố, các diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga, Minh Tiệp, Quốc Toàn… cũng có mặt để chúc giải đấu thành công.

Việt Anh kể năm ngoái, anh "suýt" được giải nhưng vì "cõng Quỳnh Nga nặng quá" nên không được.

"Năm nay tôi đề xuất ban tổ chức chọn cặp ngẫu nhiên, ai may chọn được đối tác ngon, không may chịu khó mà cõng", Việt Anh nói vui. Cả hai cũng thống nhất hai người sẽ tự tìm đối tác mới trên sân tập để tăng cơ hội đạt giải.

Nói như diễn viên Minh Tiệp, các nghệ sĩ sẽ "chiến đấu đến cùng".

Việt Anh (phải) và Quỳnh Nga sẽ góp mặt cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia Pickleball Passion Cup 2026 - Ảnh: BTC

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội tổ chức từ ngày 28-11 đến ngày 2-12 tại Hà Nội với thông điệp "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển". Theo đề án tổ chức, HANIFF VIII có các chương trình phim dài và phim ngắn dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới, tuyển tập phim Việt Nam đương đại cùng các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên môn. Chương trình Tiêu điểm điện ảnh dự kiến giới thiệu điện ảnh Nhật Bản, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nền điện ảnh nước này, với điểm nhấn là Anime - dòng phim hoạt hình có sức ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới. Thông qua các hoạt động trình chiếu và kết nối nghề nghiệp, liên hoan phim tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những tác phẩm của Việt Nam và thế giới; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất và phát hành phim.