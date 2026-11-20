Ronan Camron và Drake Palm (từ phải qua) trình diễn những cú đánh sát lưới hiểm hóc - Ảnh: NGỌC LÊ

Chiều 20-11 tại Hà Nội, thương hiệu Soxter tổ chức sự kiện giao lưu BEYOND BORDERS, đánh dấu màn ra mắt tại Việt Nam của hai tay vợt pickleball Ronan Camron và Drake Palm trên cương vị thành viên Team Soxter.

Tại sự kiện, Ronan Camron và Drake Palm đã thi đấu 2 trận show match (giao lưu biểu diễn) với các VĐV tiêu biểu của Team Soxter là cặp đôi Công Đỉnh - Quân Trần và Quân Trần - Sỹ Trịnh. Kết quả, Ronan Camron và Drake Palm thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng cả 2 trận với các tỉ số cách biệt.

Dù rất cố gắng chơi đôi công trên lưới, các tay vợt Việt Nam không thể cân trình với phản xạ, độ chính xác của Ronan Camron và Drake Palm. Dù là dịp thi đấu biểu diễn, cặp đôi VĐV Mỹ đã thể hiện đẳng cấp thế giới ở không chỉ những pha đôi công mà còn ở khả năng phòng thủ, reset, làm chủ trận đấu và đặc biệt là yếu tố bất ngờ với những cú đánh trái tay uy lực.

Ronan sở hữu sải tay dài, kiểm soát cực tốt khu vực bếp và khả năng bao quát rộng khi đánh ô 2 - Ảnh: NGỌC LÊ

Ronan Camron sinh năm 2005 tại Mỹ, đang dẫn đầu bảng xếp hạng APP (Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp) nội dung đơn nam, đứng thứ 4 nội dung đôi nam nữ và thứ 6 nội dung đôi nam. Anh từng giành chức vô địch đơn nam tại 2 giải đấu APP Louisville Open và APP Detroit Open, cùng danh hiệu vô địch đôi nam nữ tại APP Vlasic Classic Chicago.

Drake Palm sinh năm 2004, người Mỹ, hiện xếp thứ 10 nội dung đơn nam, thứ 18 nội dung đôi nam nữ và thứ 9 nội dung đôi nam trên bảng xếp hạng APP Tour. Anh giành tổng cộng 8 huy chương tại hệ thống giải này, cùng 2 chức vô địch APP Next Gen ở cấp độ trẻ.

Á hậu Huyền My thi đấu với các KOLs tại sự kiện của Soxter - Ảnh: NGỌC LÊ

Tại Pickleball World Cup 2026, Ronan và Drake góp mặt trong đội hình đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng.

Việc hợp tác cùng Ronan Camron và Drake Palm là dấu mốc trong chiến lược phát triển đội ngũ VĐV, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội hình Soxter, đồng thời là cầu nối thúc đẩy giao lưu giữa pickleball Việt Nam và quốc tế của thương hiệu Soxter.

Sự hiện diện của Ronan Camron và Drake Palm mang đến bầu không khí sôi động cho cộng đồng yêu thích pickleball tại Hà Nội. Đây cũng là dịp giao lưu thi đấu, trao đổi kinh nghiệm của những người nổi tiếng, KOLs yêu pickleball.