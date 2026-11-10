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2 tỉ đồng tiền thưởng tại Giải pickleball VTV9 Open 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ 600-800 tay vợt.

2 tỉ đồng tiền thưởng tại Giải pickleball VTV9 Open 2026 - Ảnh 1.

Ông Từ Lương - Giám đốc VTV Nam Bộ, thông tin về giải tại buổi họp báo chiều 10-11 - Ảnh: K.H

Giải đấu do VTV Nam Bộ phối hợp với Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức tại cụm sân Banger (phường Bình Trưng).

Tiếp nối thành công của Giải đấu lần thứ nhất năm 2025, giải năm nay hướng đến xây dựng một sân chơi thể thao thường niên có quy mô, chất lượng và sức lan tỏa trong cộng đồng yêu thích pickleball. Với thông điệp "Vươn cao cùng pickleball - Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng", giải đấu đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giao lưu và thi đấu của các VĐV, đặc biệt là thế hệ VĐV trẻ.

Giải năm nay dự kiến quy tụ từ 600 đến 800 VĐV thuộc 4 nhóm đối tượng: VĐV phong trào, VĐV báo chí và doanh nhân, VĐV KOLs (nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng) và VĐV chuyên nghiệp.

Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung đánh đôi. Bên cạnh đôi nam Pro và đôi nam nữ Pro, giải có 2 nội dung đôi nam, đôi nữ dành cho giới báo chí, nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng, cùng nội dung đôi nam doanh nghiệp. 

Bốn nội dung còn lại gồm đôi hỗn hợp 7.5, đôi nam 6.0, đôi hỗn hợp 5.5 và đôi nữ 4.6. Các cặp đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 2 tỉ đồng, trong đó đôi nam Pro có mức thưởng vô địch cao nhất với 120 triệu đồng. Đôi vô địch nam nữ Pro nhận 60 triệu đồng, còn giải nhất đôi hỗn hợp 7.5 trị giá 50 triệu đồng.

Lễ khai mạc, lễ bế mạc và các trận chung kết nội dung Pro, nội dung doanh nghiệp sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Các hoạt động khác cũng được quảng bá trên hệ sinh thái truyền hình và các nền tảng sô của VTV Nam Bộ.

2 tỉ đồng tiền thưởng tại Giải pickleball VTV9 Open 2026 - Ảnh 2.Singapore cấm chơi pickleball gần khu dân cư vì quá ồn

Singapore tiếp tục mở rộng các biện pháp cấm và hạn chế pickleball tại nhiều khu dân cư, khi tiếng ồn từ môn thể thao đang thịnh hành này trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: VTV9 pickleball VTV Nam Bộ Giải pickleball VTV9

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