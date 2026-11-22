Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 22-11 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

U17 Pháp bước vào trận đấu với ngôi đầu bảng D U17 World Cup 2026 sau khi thắng Haiti 3-1. Cái tên mà hàng thủ Saudi Arabia cần để mắt là Loan Merrifield. Cầu thủ của CLB Nantes mở tỉ số ngay phút thứ 4, rồi hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ.

Saudi Arabia cũng có một cầu thủ ghi hai bàn ở ngày ra quân. Faris Bu Shaqraa hai lần sút phạt đền thành công, đưa đội nhà dẫn Uruguay 1-0 rồi 2-1. Dù vậy, đại diện châu Á vẫn thua ngược 2-3.

Nếu thắng Pháp, Saudi Arabia sẽ san bằng cách biệt 3 điểm với đối thủ trước lượt cuối gặp Haiti. Ở trận còn lại của bảng D, Uruguay gặp Haiti lúc 22h30.

Lịch thi đấu tối 22-11 bắt đầu lúc 19h30 với hai cặp Đan Mạch - Úc (bảng C) và Hy Lạp - Panama (bảng A). Ở bảng B, Ecuador gặp Uganda lúc 20h, còn Hàn Quốc gặp New Caledonia lúc 21h30.

Hàn Quốc đang xếp trên Ecuador nhờ thắng Uganda 3-0, trong khi Ecuador chỉ vượt qua New Caledonia với tỉ số 1-0.

Lúc 22h, chủ nhà Qatar tiếp Ai Cập sau chiến thắng 2-0 trước Panama ở trận mở màn. Nửa giờ sau, Argentina gặp Mozambique ở bảng C. Argentina vẫn đang tìm bàn thắng đầu tiên sau trận thua Úc 0-2.

Trong khi đó, Mozambique bước vào cuộc đối đầu này với ngôi đầu bảng sau khi ghi bốn bàn vào lưới Đan Mạch và giữ sạch lưới.

Theo thể thức của U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 32 đội. Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.