Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 21-11 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa Nhật Bản gặp Colombia ở bảng L U17 World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục. Tháng 5, Nhật Bản thắng Trung Quốc 3-2 ở trận chung kết để lần thứ năm vô địch U17 châu Á.

Một tháng trước đó, Colombia đánh bại Argentina 4-0 để lên ngôi vô địch U17 Nam Mỹ tại Paraguay. Cùng giờ, Serbia gặp Honduras ở trận còn lại của bảng L.

Ở bảng I, Tanzania gặp Costa Rica lúc 20h. Gương mặt đáng chú ý của Tanzania là Dismas Athanasi, tiền đạo 14 tuổi giành danh hiệu vua phá lưới Giải U17 châu Phi năm nay. Nửa giờ sau, Cameroon chạm trán Venezuela ở bảng K.

Cộng hòa Dominica có màn ra mắt U17 World Cup khi gặp Montenegro lúc 21h30 ở bảng J. FIFA trao suất dự giải cho đại diện vùng Caribe sau khi Mỹ rút lui.

Đến 22h, Brazil bắt đầu hành trình tìm chức vô địch U17 thế giới thứ năm. Lần gần nhất đội bóng áo vàng đăng quang là năm 2019 trên sân nhà.

Đối thủ của Brazil ở bảng I, Cộng hòa Ireland, từng đứng đầu bảng rồi loại Canada để vào vòng 16 đội ngay lần đầu dự giải năm ngoái. Thủ môn George Moloney và hậu vệ Sean Spaight của đội hình năm ấy tiếp tục góp mặt tại Qatar.

Hai trận muộn nhất diễn ra lúc 22h30. Mexico gặp Romania ở bảng K, còn Chile đấu với Algeria ở bảng J.