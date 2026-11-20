U17 Việt Nam có lần đầu thi đấu ở đấu trường World Cup - Ảnh: VFF

Lúc 20h tối nay (20-11), bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong lịch sử ở một kỳ World Cup nam lứa tuổi U17. Đối thủ của thầy trò ông Cristiano Roland ở bảng G là U17 Bỉ, đội chỉ chịu thua Ý ở loạt luân lưu trong trận chung kết U17 châu Âu hồi tháng 6.

Để có mặt tại Qatar, U17 Việt Nam đã vượt qua UAE 3-2 ở lượt cuối vòng bảng Giải U17 châu Á 2026. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Roland giành ngôi đầu bảng C, vào tứ kết và đoạt vé dự World Cup. Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại giải năm nay.

Người hâm mộ có lý do để chờ đợi ở Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền vệ của CLB Hà Nội từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á 2026.

Sau trận thắng Fiji 2-0, chính Nguyễn Lực sút phạt đền thành công trong hiệp hai, giúp U17 Việt Nam hòa Panama 1-1 ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup.

Ở phía đối diện, U17 Bỉ thiếu ba cầu thủ do CLB Anderlecht giữ quân, trong đó có Noa Ojea, người từng ghi bàn tại vòng chung kết U17 châu Âu. Dù vậy, tuyến giữa của Bỉ vẫn còn Xander Dierckx. Tiền vệ này đã chơi cho đội một Royal Antwerp ở giải vô địch quốc gia Bỉ.

Một điểm trước đương kim á quân châu Âu sẽ có ý nghĩa với U17 Việt Nam, bởi ngoài hai đội đầu mỗi bảng, tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng được vào vòng 32 đội.

Sau trận mở màn, U17 Việt Nam sẽ gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và Mali lúc 20h ngày 26-11 (giờ Việt Nam).