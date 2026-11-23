U17 Việt Nam (phải) dứt điểm cực kỳ hiệu quả ở trận gặp Bỉ - Ảnh: FIFA

Theo bảng thống kê được báo thể thao AS của Tây Ban Nha cập nhật ngày 22-11, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba World Cup U17 2026 về tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng, đạt 40%.

Cụ thể, theo dữ liệu của AS, các học trò ông Cristiano Roland chỉ thực hiện 5 pha dứt điểm trong trận thua Bỉ 2-3 hôm 20-11, nhưng ghi được 2 bàn thắng. Điều này đồng nghĩa trung bình cứ 2,5 lần sút bóng, U17 Việt Nam lại có 1 bàn thắng.

Thành tích này chỉ kém Costa Rica (66,67%) và Colombia (50%). Đáng chú ý, Việt Nam còn xếp trên hàng loạt nền bóng đá danh tiếng như Tây Ban Nha (33,33%), Bỉ (23,08%), Ý (21,43%), Brazil (15,38%), Pháp (11,54%) và Argentina (7,41%).

Đây là thông số đáng khích lệ đối với một đội tuyển lần đầu tham dự World Cup U17, đặc biệt khi Việt Nam phải đối đầu đương kim á quân U17 châu Âu ngay trận mở màn.

Thực tế, hiệu quả dứt điểm của U17 Việt Nam được thể hiện qua 2 bàn thắng đẹp mắt vào lưới Bỉ.

Ngay phút thứ 4, Lê Sỹ Bách gây bất ngờ với cú đánh gót đầy ngẫu hứng từ tình huống phạt góc, đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương.

Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục khiến khán giả trầm trồ bằng cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới Bỉ, rút ngắn tỉ số xuống 2-3.

Cả hai pha lập công đều đòi hỏi kỹ thuật cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý bóng táo bạo.

Không chỉ gây ấn tượng trên bảng thống kê của AS, hai bàn thắng này còn nhận được sự chú ý từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong bài viết ngày 21-11 về các đội lần đầu tham dự World Cup U17, FIFA đặc biệt ca ngợi pha lập công của Sỹ Bách, đánh giá đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải tính đến thời điểm này.

Ở một bài viết khác, FIFA cũng nhấn mạnh màn trình diễn đáng khen của Việt Nam, dù đội bóng Đông Nam Á không thể giành điểm trước Bỉ.