Đội hình xuất phát U17 Việt Nam đấu U17 New Zealand - Đồ họa: N.K

Tối 23-11, HLV Cristiano Roland đã công bố đội hình xuất phát của đội tuyển U17 Việt Nam cho trận gặp U17 New Zealand ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 giờ Việt Nam tối nay 23-11.

So với trận thua sít sao U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân, nhà cầm quân người Brazil có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, tiền đạo Nguyễn Văn Dương (1m78) đá chính thay cho Trần Trí Dũng (1m74). Như vậy, bộ ba tiền đạo của U17 Việt Nam là Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Nguyễn Trọng Phong bất ngờ được HLV Cristiano Roland đá chính thay cho Đào Quý Vương, tiền vệ đã chơi tốt trong trận ra quân.

Cầu thủ thuộc biên chế Trung tâm PVF này sẽ cùng Nguyễn Minh Thủy và Chu Ngọc Nguyễn Lực đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3.



Hàng thủ vẫn được giữ nguyên với bộ tứ hậu vệ Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa (đội trưởng), Anh Hào. Thủ môn là Lý Xuân Hòa.

Chuẩn bị cho trận đấu đặt quyết tâm phải có điểm, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát những phương án chiến thuật trong tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm cầu môn cho các học trò.

"Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu với U17 New Zealand sẽ rất khó khăn, nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể", HLV Cristiano Roland khẳng định.