Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc ngày 23-11: TP.HCM hơn Hà Nội 16 HCV - Đồ họa: THANH ĐỊNH

TP.HCM bước vào ngày thi đấu 23-11 của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với 41 HCV. Ngoài 13 HCV giành thêm, các vận động viên chủ nhà còn mang về 10 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ).

TP.HCM hiện dẫn đầu ở cả ba loại huy chương, với 54 HCV, 35 HCB và 52 HCĐ, tổng cộng 141 huy chương.

Một trong những chiến thắng đáng chú ý của chủ nhà đến ở chung kết bơi 50m tự do nam.

Lương Jeremie Loic Nino cán đích đầu tiên với thời gian 22,84 giây, vượt qua các đối thủ, trong đó có đồng đội Trịnh Trường Vinh và kình ngư Đà Nẵng Trần Văn Nguyễn Quốc. Đây là HCV thứ hai của đội bơi TP.HCM tại đại hội năm nay.

Hà Nội giữ vị trí thứ hai với 38 HCV, 31 HCB và 41 HCĐ. Trong khi đoàn thủ đô có thêm 4 HCV so với ngày 22-11, cuộc đua hạng ba thu hẹp đáng kể: Quân Đội giành thêm 7 HCV để nâng thành tích lên 26 HCV, chỉ còn kém Công An Nhân Dân đúng một HCV.

Ở hai vị trí tiếp theo, Cần Thơ và Hải Phòng cùng có 19 HCV. Cần Thơ đứng thứ năm nhờ hơn Hải Phòng một HCB (9 so với 8).

Bốn vị trí còn lại trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu lần lượt thuộc về Bắc Ninh (11 HCV), Đà Nẵng (9), An Giang (8) và Thái Nguyên (7).

Lương Jeremie Loic Nino (TP.HCM) giành HCV bơi 50m tự do nam - Ảnh: THANH ĐỊNH

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.