Nguyễn Filip (phải) là trụ cột CLB Công An Hà Nội - Ảnh: NGỌC LÊ

Ngày 23-11, trong cuộc họp báo của CLB Công An Hà Nội trước trận đấu với Vissel Kobe tại lượt 5 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027, thủ môn Nguyễn Filip có chia sẻ đáng chú ý.

Anh trả lời câu hỏi của phóng viên về việc không giữ sạch lưới 3 trong 4 trận đã đấu ở cúp châu Á mùa này: "Với cá nhân tôi, thắng 5-4 vẫn tốt hơn hòa 0-0. Ở trận gần nhất gặp Kyoto Sanga, chúng tôi đã giữ sạch lưới. 1 điểm cũng ổn, nhưng như thế là chưa đủ".

Thủ môn Việt kiều tiếp tục: "Chúng tôi phải đương đầu với những đội bóng rất mạnh và mỗi trận một khác. Giữ sạch lưới không phải điều quan trọng nhất, mà là việc CLB Công An Hà Nội phải ghi nhiều bàn hơn đối thủ để thắng".

Trước vòng 5 AFC Champions League Elite 2026 - 2027, CLB Công An Hà Nội đã đấu 4 trận nhưng chỉ thắng đại diện Trung Quốc là Cảng Thượng Hải. 3 trận còn lại, đoàn quân HLV Alexandre Polking toàn hòa và thua trước 3 đội Nhật Bản. Cá nhân thủ thành Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng 2 trận trong số đó.

Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Filip và các đồng đội tiếp tục là một đội bóng Nhật Bản: Vissel Kobe, đội bóng có truyền thống và đẳng cấp vượt trội khi từng vô địch J1 League, vào đến bán kết cúp C1 châu Á.

CLB Công An Hà Nội mới chỉ có 4 điểm sau 4 lượt trận, đứng thứ 11 trong số 16 đội ở vòng bảng phía Đông.

Cơ hội đi tiếp là vẫn còn. Nhưng vấn đề của đội bóng ngành công an là việc sứt mẻ lực lượng khi đội phải chia sức đá nhiều giải từ đầu mùa. Mới đây nhất, ngôi sao Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương phải nghỉ dài hạn.

"Chúng tôi chưa từng mệt mỏi như hiện tại. Bây giờ CLB phải thi đấu nhiều trận và cũng có một số cầu thủ chấn thương, nên cần tính đến tất cả những yếu tố đó", Nguyễn Filip chia sẻ.

Trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 tối 24-11 trên sân Hàng Đẫy. Nếu không có gì thay đổi, Nguyễn Filip vẫn sẽ bắt chính.

Nguyễn Filip sinh năm 1992 tại CH Czech, có mẹ người Czech và bố người Việt Nam. Anh từng dự vòng loại UEFA Europa League, từng lên tuyển quốc gia CH Czech trong giai đoạn còn thi đấu ở châu Âu.

Năm 2023, Nguyễn Filip về Việt Nam đầu quân cho CLB Công An Hà Nội, đã gặt hái được các chức vô địch V-League ở cấp quốc nội và vô địch ASEAN Cup ở cấp tuyển quốc gia. Filip hiện nay vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam.