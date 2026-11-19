CLB Công An Hà Nội thua Johor (áo trắng) ở trận đấu tối 19-11 - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 19-11, CLB Công An Hà Nội thua ngược 1-3 trước Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trên sân Hàng Đẫy, thuộc lượt 2 bảng B ASEAN Club Championship 2026 - 2027. Không có Nguyễn Đình Bắc, đội bóng ngành công an vẫn chơi tốt với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3 do đối thủ đá phản lưới.

Dẫn trước đối thủ nhưng không bảo vệ được thành quả, CLB Công An Hà Nội thua 3 bàn ở các phút 50, 60 và 85. Điều này làm dấy lên hoài nghi về sự hụt hơi khi đội bóng ngành công an phải chia sức đá nhiều đấu trường. Nhưng HLV trưởng Alexandre Polking không nghĩ vậy.

"Vấn đề không nằm ở thể lực. Các bạn có thể thấy cuối trận, chúng tôi dồn lên mạnh mẽ và tạo nhiều cơ hội. Nhưng Johor Darul Ta'zim thi đấu hiệu quả hơn, sắc bén hơn trước khung thành. CLB Công An Hà Nội cũng có cơ hội ghi bàn tương tự, thậm chí sáng cửa hơn, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng", HLV Polking chia sẻ ở họp báo sau trận.

Johor Darul Ta'zim là đội bóng mạnh nhất Malaysia, với sự góp mặt của nhiều ngoại binh đắt tiền, tuyển thủ quốc gia chất lượng. Dù thua, HLV Polking vẫn tự hào khi các học trò của mình đã chơi ngang ngửa và xứng đáng có 1 điểm.

Quang Hải và đồng đội có ngày thi đấu đen đủi - Ảnh: ĐỨC HIẾU

"Họ là đội bóng hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á, vượt trội hơn chúng tôi về đầu tư, cơ sở hạ tầng và nhiều khía cạnh khác. Không dễ để đá với một đội mạnh như vậy, nhưng chúng tôi đã cạnh tranh sòng phẳng, kiểm soát trận đấu trong nhiều thời điểm, nhưng bóng đá là trò chơi của kết quả.

Với số cơ hội tạo ra, CLB Công An Hà Nội xứng đáng có 1 điểm. Dù kết quả không như ý, chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng để tiến xa ở đấu trường này", HLV Polking phát biểu tự tin.

Về phía CLB Johor Darul Ta'zim, HLV Xisco Munoz chia sẻ: "Chúng tôi thắng nhờ việc học hỏi sai lầm của chính mình.

Ban đầu, tôi nghĩ đội hình ra sân là tốt nhất, nhưng tôi đã sai. Việc thay 3 cầu thủ vào sân là giải pháp hiệu quả giúp đội lật ngược thế cờ. Đội đã chơi tốt hơn và thắng ngược 3-1".

Sau 2 lượt trận, CLB Công An Hà Nội đứng thứ ba bảng B cúp Đông Nam Á với 3 điểm, xếp sau Johor Darul Ta'zim và Persib Bandung (cùng 6 điểm). Giải năm nay có 14 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng lấy 4 đội đứng đầu đi tiếp vào vòng knock-out.

V-League 2026 - 2027 trở lại vào cuối tuần này với loạt trận vòng 8, nhưng CLB Công An Hà Nội được nghỉ để chuẩn bị đá cúp châu Á vào đầu tuần tới, với trận tiếp đón Vissel Kobe ngày 24-11 trên sân Hàng Đẫy.