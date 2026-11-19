Công An Hà Nội - Johor Darul Ta’zim (hiệp 1) 1-0: Nene đốt lưới nhà

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Ngay phút thứ 3, Công An Hà Nội đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha Nene đưa bóng phản lưới nhà. Mời bạn đọc theo dõi diễn biến trên Báo Tuổi Trẻ.

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