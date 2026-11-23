HLV Polking trả lời họp báo trưa 23-11 - Ảnh: NGỌC LÊ

Trưa 23-11 tại Hà Nội, HLV Alexandre Polking của CLB Công An Hà Nội dự họp báo trước trận đấu với Vissel Kobe, thuộc lượt 5 vòng bảng phía Đông AFC Champions League 2026 - 2027.

CLB Công An Hà Nội đã gặp 3 đội Nhật Bản tính đến thời điểm này của mùa giải, nhưng chưa thắng trận nào. Đó là các trận thua 1-4 Gamba Osaka, thua 0-1 Kashima Antlers và hòa 0-0 Kyoto Sanga.

HLV Alexandre Polking chia sẻ: "Chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng để phá dớp, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực tế thì 2 trận gần nhất trước các đội Nhật Bản, CLB Công An Hà Nội đã đá hay và sòng phẳng trước Kashima Antlers và Kyoto Sanga, tôi tin đội có thể tái lập điều đó khi tiếp đón Vissel Kobe trên sân nhà. Điều quan trọng nhất là niềm tin chiến thắng".

Vissel Kobe, đối thủ tiếp theo của Công An Hà Nội ở cúp C1 châu Á, từng 3 lần vô địch J1 League và 2 lần vào đến bán kết các kỳ cúp châu lục. HLV Polking thừa nhận đây tiếp tục là thử thách lớn.

"Họ là đội mạnh của Nhật Bản và hiện tại cũng đang đứng trên đỉnh bảng cúp C1 châu Á, đương nhiên chúng tôi biết họ mạnh cỡ nào. Dù vậy, CLB Công An Hà Nội vẫn sẽ cống hiến hết những gì mình có", HLV Polking nói.

HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe - Ảnh: NGỌC LÊ

CLB Công An Hà Nội chỉ mới có 4 điểm sau 4 lượt trận, đứng thứ 11 trong số 16 đội ở vòng bảng phía Đông. Cơ hội đi tiếp là vẫn còn. Nhưng vấn đề của đội bóng ngành công an là việc sứt mẻ lực lượng khi đội phải chia sức đá nhiều giải từ đầu mùa. Mới đây nhất, ngôi sao Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương phải nghỉ dài hạn.

"Dù CLB đang tổn thất lực lượng bởi một vài ca chấn thương, chúng tôi vẫn đủ khả năng mang đến lực lượng đủ tốt để chơi một trận ra trò", ông Polking khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Michael Skibbe của Vissel Kobe thể hiện sự tôn trọng và khiêm tốn dành cho đội chủ nhà.

"Chúng tôi không coi việc có nhiều kinh nghiệm ở cúp châu Á là lợi thế lớn trước Công An Hà Nội. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam, cầu thủ mạnh ở tốc độ chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đây sẽ là trận đấu hay", HLV Skibbe nói.

Trung vệ đội trưởng Tetsushi Yamakawa cũng thể hiện thái độ tương tự. Anh nói: "Tôi không thể quyết định cầu thủ cụ thể nào của đối phương là người chúng tôi cần để ý. Các cầu thủ Công An Hà Nội, ai cũng nguy hiểm nên chúng tôi cần cẩn trọng".

Dù đang có thành tích không tốt ở giải quốc nội (4 trận không thắng), Vissel Kobe lại thể hiện bộ mặt trái ngược khi toàn thắng sau 4 trận ở AFC Champions League Elite 2026 - 2027. Chưa đội bóng nào cầm hòa nổi Vissel Kobe ở châu Á mùa này, nên đây là thách thức rất lớn trước quyết tâm phá dớp của Công An Hà Nội.

Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Vissel Kobe diễn ra lúc 19h15 tối 24-11 trên sân Hàng Đẫy.