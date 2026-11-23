Nụ cười rạng rỡ của Ánh Viên khi bước lên bục nhận HCV - Ảnh: THANH ĐỊNH

Tại hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), Ánh Viên đưa đội Quân Đội vượt lên ngay trong 200m đầu tiên. Ba đồng đội Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Nguyễn Thúy Hiền giữ được lợi thế ấy đến cuối cuộc đua. Quân đội về nhất sau 8 phút 22 giây 28, trong khi kỷ lục đại hội trước đó là 8 phút 34 giây 50.

Đội chủ nhà TP.HCM cũng bơi nhanh hơn kỷ lục cũ, nhưng về sau Quân Đội 9,91 giây, nhận HCB với thành tích 8 phút 32 giây 19. Đà Nẵng giành HCĐ (9 phút 18 giây 48).

Hai thế hệ kình ngư Quân Đội cùng bước lên bục cao nhất với hai dấu mốc riêng. Ở tuổi 17, Thúy Hiền đã có HCV thứ năm chỉ sau hai ngày thi đấu, trong đó bốn HCV đầu đều ở các nội dung cá nhân. Còn với Ánh Viên, hai lần giành HCV đại hội cách nhau đúng 1.437 ngày.

Ánh Viên giúp Quân Đội giành HCV tiếp sức 4x200m tự do nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH

Ngày 17-12-2022 tại Hà Nội, Ánh Viên thắng nội dung 200m ngửa nữ, khép lại kỳ đại hội với 9 HCV, gồm 7 cá nhân và 2 tiếp sức. Ngay trong kỳ đại hội ấy, cô tuyên bố đây sẽ là giải đấu cuối cùng của mình.

Lần trở lại ở tuổi 30, Ánh Viên vẫn đủ sức vượt qua một cột mốc do chính cô thiết lập. Tối 22-11, ở chung kết 200m hỗn hợp nữ, cô bơi hết 2 phút 16 giây 30, nhanh hơn 3,13 giây so với kỷ lục đại hội mình lập năm 2018.

Ánh Viên giành HCB sau Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), người lập kỷ lục mới với 2 phút 14 giây 38.

Chia sẻ ở lần tái xuất này, Ánh Viên kể điều khiến cô vui khi bước ra hồ bơi là nhìn thấy các học trò trên khán đài. Cô đã dành nhiều tháng tập luyện để có thể cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn dự đại hội lần này. “Tôi muốn truyền một chút động lực cho em trai”, Ánh Viên nói.