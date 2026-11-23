Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang giúp đội cờ tướng TP.HCM bứt phá - Ảnh: H.Đ.

Nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn là tâm điểm của môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, khi quy tụ gần như đầy đủ các kỳ thủ mạnh nhất kỳ đàn Việt Nam hiện tại.

Ví dụ điển hình là đôi Lại Lý Huynh - Nguyễn Minh Nhật Quang của TP.HCM. Đẳng cấp của Lại Lý Huynh là không còn gì phải bàn, trong khi Nhật Quang cũng là kỳ thủ thường xuyên đại diện cho Việt Nam dự các giải quốc tế.

Nhưng có một đội cờ tướng cũng không hề kém cạnh về thực lực cũng như vị thế - đó là đơn vị Đồng Nai với Nguyễn Thành Bảo - người từ lâu đã được làng cờ tướng Trung Quốc tôn kính với danh hiệu "đặc cấp quốc tế đại sư".

Người đánh cặp cùng Nguyễn Thành Bảo không ai khác, là đương kim "kỳ vương" hiện tại Hà Văn Tiến.

Sau khi lên ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn giải quốc gia 2026, Hà Văn Tiến đang giữ danh hiệu "kỳ vương Việt Nam". Đây là cách gọi quen thuộc của làng cờ tướng cho người giữ ngôi vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn.

Ở vòng 4, 2 đội TP.HCM và Đồng Nai chạm trán nhau, khiến cả làng cờ tướng đều dõi theo. Ở nội dung đánh đôi, 2 bên sẽ chia làm 2 cặp đấu nhau, rồi tính tổng tỉ số.

Kết quả bốc thăm đưa Lại Lý Huynh chạm trán lão tướng Nguyễn Thành Bảo (anh đã 48 tuổi), còn Nhật Quang thách thức Hà Văn Tiến.

Phải cầm quân đen, đi hậu (đi sau), Lại Lý Huynh không chơi mạo hiểm trước kỳ thủ đàn anh vốn được đánh giá ngang bằng đẳng cấp với anh. Kết quả trận đấu này hòa như dự đoán.

Ở phía bên kia, Nhật Quang đã tận dụng tốt ưu thế đi tiên (đi trước) để hạ đo ván "kỳ vương" Hà Văn Tiến.

Chung cuộc, TP.HCM là đội chiến thắng với tỉ số 1,5 - 0,5. Chiến thắng này cũng giúp TP.HCM bứt phá sau ngày đầu không thành công.

Ở ngày đầu tiên, TP.HCM thắng 1, thua 1. Sang ngày 2, đôi Lý Huynh - Nhật Quang toàn thắng cả 2 trận trước Quảng Ninh và Đồng Nai, qua đó bứt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.

Vô địch cờ tướng thế giới nhưng Lại Lý Huynh gặp khó trước các kỳ thủ Việt Nam Sau 2 vòng đấu đầu tiên, đương kim vô địch cờ tướng tiêu chuẩn thế giới Lại Lý Huynh vẫn chưa biết mùi thắng trận cá nhân ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.



