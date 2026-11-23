Lại Lý Huynh luôn là cái tên mà mọi kỳ thủ Việt Nam đều khao khát đọ sức - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn cờ tướng được tổ chức tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), quy tụ đông đủ những kỳ thủ mạnh nhất của Việt Nam.

Ở giải năm nay, Lại Lý Huynh nhận được rất nhiều kỳ vọng khi khoác áo đoàn chủ nhà TP.HCM. Anh tham gia nội dung cờ đôi tiêu chuẩn, đánh cặp cùng Nguyễn Minh Nhật Quang - cũng là một kỳ thủ nổi danh trên đấu trường quốc tế.

Lại Lý Huynh vừa trở về nước không lâu sau chiến tích giành vị trí á quân ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 (tại Singapore). Xét ở cờ tiêu chuẩn, anh là đương kim vô địch thế giới.

Trong thể thức cờ đôi tiêu chuẩn, mỗi đội gồm 2 người, sẽ đấu từng trận riêng biệt với 2 kỳ thủ của đội khác.

Ở trận đầu tiên, đôi TP.HCM gặp đôi của Lâm Đồng, với Lại Lý Huynh cầm quân đen, đi hậu đấu Nguyễn Minh Điệp, còn Nguyễn Minh Nhật Quang chạm trán Trần Xuân Nghĩa trong thế đi tiên.

Theo ghi nhận từ chuyên trang Vietnamchess của Liên đoàn Cờ TP.HCM, kết quả Minh Điệp cầm hòa Lý Huynh, trong khi Nhật Quang thắng Xuân Nghĩa. Nhờ vậy TP.HCM thắng trận này.

Sang trận 2, Nhật Quang bất ngờ thúc thủ trước Nguyễn Anh Mẫn của Đồng Nai; trong khi Lại Lý Huynh tiếp tục bị Tôn Thất Nhật Tân cầm hòa. Với kết quả này, TP.HCM đã thua trận.

Như vậy sau 2 vòng đấu, đội TP.HCM mới có 2 điểm và tạm xếp đồng hạng 3 với nhiều đội khác, trong khi Đồng Nai và Đà Nẵng có cùng 4 điểm, đồng hạng nhất.

Với cá nhân Lại Lý Huynh, anh chưa cho thấy phong độ tốt nhất khi bị cầm hòa cả 2 ván cờ đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Cũng chính điều đó cho thấy chất lượng cực cao của giải đấu cũng như làng cờ tướng Việt Nam, khi nhà vô địch thế giới vẫn có thể bị làm khó trước những kỳ thủ nước nhà.

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