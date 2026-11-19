Lang Kỳ Kỳ và Đảng Phỉ mang đến tin vui cho làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: CTNN

Lang Kỳ Kỳ và Đảng Phỉ là cặp đôi trai tài gái sắc nổi danh của làng cờ tướng Trung Quốc, và cũng rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Nữ kỳ thủ từng sát cánh cùng Lại Lý Huynh ở giải cờ tướng đôi

Lang Kỳ Kỳ sinh tháng 5-1999 tại Bồng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bắt đầu học cờ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha, ông Lang Trung, một người đặc biệt yêu thích cờ tướng.

Năm 2010, cô đến Thành Đô, theo học hai danh thủ Tưởng Toàn Thắng và Lý Ngải Đông. Năm 2011, Lang Kỳ Kỳ giành chức vô địch quốc gia lứa tuổi 12. Đến năm 2016, khi mới 16 tuổi, cô được phong danh hiệu đại sư cờ tướng Trung Quốc.

Sự nghiệp của Lang Kỳ Kỳ tiếp tục phát triển với chức vô địch đồng đội quốc gia năm 2017 cùng đội nữ Tứ Xuyên. Cô cũng góp mặt trong đội hình giành chức vô địch đồng đội tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng các năm 2016 và 2018.

Lang Kỳ Kỳ từng đánh cặp với Lại Lý Huynh - Ảnh: LĐCTVN

Bên cạnh thi đấu chuyên nghiệp, nữ kỳ thủ còn đạt thành tích tốt trong học tập. Năm 2018, cô giành huy chương đồng Giải cờ tướng sinh viên toàn quốc. Một năm sau, Lang Kỳ Kỳ đoạt chức vô địch nữ tại Giải cờ tướng sinh viên tỉnh Tứ Xuyên.

Với người hâm mộ Việt Nam, Lang Kỳ Kỳ được biết đến nhiều hơn khi đánh cặp cùng Lại Lý Huynh tại Giải cờ tướng đôi thế giới Cẩm Giang năm 2025 ở Thành Đô.

Theo thể thức giải đấu, các kỳ thủ thuộc những quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau được ghép cặp thông qua bốc thăm. Lang Kỳ Kỳ trở thành đồng đội của nhà vô địch thế giới người Việt Nam. Hai người từng phối hợp đánh bại cặp Lý Mạnh Nho - Trần Lệ Thuần và đạt thành tích ấn tượng ở giải năm đó.

Chiến tích này cũng mang đến một kỷ niệm thú vị cho Lại Lý Huynh, khi anh có lần hiếm hoi đánh cặp cùng một nữ đại sư nổi danh của làng cờ tướng Trung Quốc.

Đảng Phỉ: Từ kỷ lục thế giới đến án cấm thi đấu

Còn Đảng Phỉ sinh năm 1987 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được xem là một nhân vật "quyền lực" của làng cờ tướng Trung Quốc.

Anh vốn là đệ tử của huyền thoại Liễu Đại Hoa, một trong những "đại tông sư" lừng lẫy nhất kỳ đàn đại lục.

Năm 2003, ở tuổi 16, Đảng Phỉ vô địch Giải cờ tướng thiếu niên toàn quốc, qua đó trở thành kỳ thủ đầu tiên của tỉnh Hà Nam được phong danh hiệu đại sư kể từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

Trong sự nghiệp, anh từng cùng đội Hồ Bắc vô địch Giải cờ tướng đồng đội hạng cao nhất Trung Quốc năm 2005, sau đó chuyển sang thi đấu và huấn luyện tại Hà Nam. Năm 2021, Đảng Phỉ góp công giúp đội Hà Nam giành ngôi á quân quốc gia.

Đảng Phỉ (trái) và sư phụ Liễu Đại Hoa - Ảnh: LIÊN HỢP TẢO BÁO

Đáng chú ý, năm 2023, Đảng Phỉ từng cùng thầy mình là Liễu Đại Hoa công khai tố cáo những điểm bất thường trong làng cờ tướng, từ đó dẫn đến việc phanh phui nạn mua bán độ làm chấn động kỳ đàn đại lục.

Dù vậy ngày 12-1-2025, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố án cấm thi đấu ba năm đối với Đảng Phỉ trong cuộc điều tra liên quan hành vi mua bán kết quả. Kỳ thủ này cũng liên đới đường dây mua bán độ, vốn chi phối gần như toàn bộ làng cờ tướng đỉnh cao của Trung Quốc nhiều năm trời.

Đảng Phỉ bị cấm tham gia các giải đấu và hoạt động do hiệp hội cùng các đơn vị thành viên tổ chức hoặc cấp phép trong thời hạn kỷ luật.

Khác một số kỳ thủ bị cấm thi đấu vĩnh viễn và tước danh hiệu trong cùng vụ việc, Đảng Phỉ không bị tước danh hiệu đại sư.

Nếu thông tin kết hôn được xác nhận, đây sẽ là sự kiện đời tư đáng chú ý của hai kỳ thủ Trung Quốc, trong bối cảnh Lang Kỳ Kỳ vẫn đang thi đấu tích cực, còn Đảng Phỉ chưa kết thúc thời hạn cấm thi đấu.

Thành tích khiến Đảng Phỉ nổi tiếng nhất lại nằm ở khả năng đánh cờ tưởng, tức thi đấu mà không nhìn bàn cờ. Ngày 16-11-2015 tại Singapore, ông đồng thời đấu với 25 đối thủ trong tình trạng bịt mắt. Sau 12 giờ 40 phút, Đảng Phỉ giành 17 chiến thắng, hòa 5 và thua 3 ván. Thành tích này được Guinness công nhận là kỷ lục thế giới vào năm 2016. Đảng Phỉ còn được biết đến với vai trò quảng bá cờ tướng, tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế. Anh được cho là có mối quan hệ khá tốt với Lại Lý Huynh, là người đứng sau các đơn vị tổ chức một số giải đấu danh giá mà kỳ thủ Việt Nam từng tham dự.