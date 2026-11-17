Lại Lý Huynh ngày càng khiến làng cờ tướng Trung Quốc nể trọng - Ảnh: YCWB

Ngày 15-11 tại Singapore, Lại Lý Huynh khép lại Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới với vị trí á quân. Trên đường vào chung kết, kỳ thủ Việt Nam lần lượt vượt qua Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần, hai đại diện rất mạnh của Trung Quốc.

Lại Lý Huynh từng bị làng cờ Trung Quốc xem nhẹ

Đối đầu Mạnh Phồn Duệ ở trận tranh chức vô địch, Huynh cầm quân đen, đi sau nhưng vẫn giành kết quả hòa.

Lại Lý Huynh chỉ chấp nhận ngôi á quân sau thất bại ở ván cờ chớp phân thắng bại, và anh thua vì hết giờ. Đó là hành trình đủ sức nặng để nhìn nhận vị thế của kỳ thủ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các cao thủ Trung Quốc.

Trước đó, sau chức vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới năm 2025, Huynh từng bị một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc gọi là “thủy quán”. Cách nói này mang ý chê nhà vô địch hữu danh vô thực, giành danh hiệu trong một giải đấu thiếu đối thủ mạnh.

Lập luận của những người hoài nghi là Huynh hưởng lợi khi nhiều đặc cấp đại sư Trung Quốc bị cấm thi đấu vì bê bối mua bán độ. Một số kết quả không tốt ở các giải cờ nhanh sau đó càng khiến anh bị soi xét.

Ví dụ, tài khoản Mễ Tu Mễ Bất Tu đánh giá rằng danh sách các đối thủ của Lại Lý Huynh ở Giải vô địch thế giới "thậm chí không bằng giải đấu trong tù" (ý nói nhiều đặc cấp đại sư của Trung Quốc phải lâm cảnh tù tội vì mua bán độ).

Cú ngược dòng của Lại Lý Huynh

Dù vậy, trong một năm qua, nền tảng Baijiahao và Sina đã xuất hiện nhiều bài báo với các nội dung như "Hãy dừng gọi Lại Lý Huynh là thủy quán", "kỳ thủ của Việt Nam xứng danh nhà vô địch thế giới", "cần phải kính trọng đối thủ số một từ Việt Nam"...

“Đã đến lúc phải chấm dứt cách gọi mỉa mai với Lại Lý Huynh. Anh ấy là đối thủ mà các kỳ thủ mạnh nhất của chúng ta luôn phải rất vất vả mỗi khi đụng độ”, một tài khoản trên Baijiahao bình luận.

Sự ghi nhận ấy còn xuất hiện trong bài bình luận đăng trên Sina, từ tài khoản Hậu Xưởng Thôn Thể Công Đội. Bài viết đặt thành công của Huynh trong cả quá trình nhiều năm thi đấu tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh ở Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 mới đây - Ảnh: TLKĐ

Tác giả nhắc lại việc Huynh từng đánh bại những danh thủ như Triệu Quốc Vinh, Vu Ấu Hoa, Lữ Khâm, Uông Dương và Mạnh Thần khi khoác áo Hàng Châu tại Giáp cấp liên tái. Những chiến thắng trước các thế hệ kỳ thủ Trung Quốc cho thấy anh đã tích lũy năng lực từ lâu.

Bài cũng đề cập sự hoài nghi rằng Huynh vô địch thế giới nhờ may mắn, khi mỗi kỳ giải chỉ có số ít đại diện Trung Quốc. Nhưng sau đó anh lại liên tiếp giành vị trí á quân ở Ngũ Dương Bôi và Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới mới đây.

Ở cả 2 giải này, dù Lại Lý Huynh thua ở chung kết nhưng anh đã đánh bại hàng loạt kỳ thủ trong top 10 Trung Quốc, và hầu như chỉ thua mỗi người mạnh nhất tại từng thời điểm.

Dương Thành Vãn Báo còn có bài bình luận riêng về “hiệu ứng Lại Lý Huynh”. Tác giả Triệu Lượng Thần nhìn nhận ngôi á quân ngay lần đầu dự Ngũ Dương Bôi là thành quả của quá trình rèn luyện, đồng thời đánh giá sự nổi lên của Huynh mang lại sức hút cho cờ tướng quốc tế.

Dù phải gặp nhiều bất lợi, Lại Lý Huynh vẫn gây ấn tượng mạnh ở Giải vô địch cờ nhanh thế giới khi thắng thuyết phục 2 kỳ thủ rất mạnh từ Trung Quốc là Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần để vào chung kết. Ở chung kết, Lại Lý Huynh hòa Mạnh Phồn Duệ trong thế phải đi hậu ở ván cờ nhanh, trước khi bước vào ván cờ chớp. Ở ván cờ đòi hỏi tốc độ cao này, Lại Lý Huynh không thua về thế cục mà phải chấp nhận thất bại vì hết giờ. Đây là điều khá dễ hiểu khi đối thủ của anh - Mạnh Phồn Duệ trẻ hơn đến 18 tuổi, và đang là kỳ thủ số một của Trung Quốc.