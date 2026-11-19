Lại Lý Huynh vốn được làng cờ tướng Trung Quốc đánh giá rất cao - Ảnh: YCWB

Trong khi đó, Lại Lý Huynh xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng điểm thi đấu nam tháng 10 của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA). Vì sao hai bảng cho kết quả cách xa nhau đến vậy?

Thực tế, Lại Lý Huynh đang tăng hạng trên bảng Elo của Quảng Tượng Võng. Tháng 10, trang này xếp anh thứ 42 với 2.562 điểm.

Đến ngày 18-11, bảng đang cập nhật ghi nhận anh có 2.572 điểm, lên hạng 37. Con số này là thứ hạng trong hệ thống do Quảng Tượng Võng xây dựng, với bảng công khai chỉ hiển thị những kỳ thủ có ván đấu hợp lệ trong 12 tháng gần nhất.

Tồn tại những khác biệt đáng kể trong 2 hệ thống xếp hạng uy tín nhất của làng cờ tướng Trung Quốc.

CXA xếp hạng theo thành tích ở các giải do hiệp hội tổ chức, đồng tổ chức hoặc chứng nhận tính điểm. Kỳ thủ nhận điểm tùy cấp độ giải và thứ hạng đạt được.

Ở nhóm mở, hiệp hội cộng điểm của tối đa 10 giải có điểm cao nhất trong 52 tuần gần nhất. Kỳ thủ nước ngoài cũng có thể tích điểm khi tham dự các giải đủ điều kiện. Lại Lý Huynh từng vào chung kết Ngũ Dương Bôi hồi tháng 3, nơi anh giành ngôi á quân sau khi thua Trình Vũ Đông.

Trong khi đó, Quảng Tượng Võng tính Elo dựa trên kết quả của từng ván và chênh lệch điểm giữa hai đối thủ.

Thắng một kỳ thủ có Elo cao thường giúp tăng điểm nhiều hơn thắng người có Elo thấp. Vì thế, hai kỳ thủ cùng về nhì ở hai giải có thể nhận mức tăng Elo rất khác nhau, tùy việc họ gặp ai và thắng, hòa hay thua ở từng ván.

Phạm vi giải cũng khác. Quảng Tượng Võng xét cả các giải địa phương đủ điều kiện theo tiêu chí riêng và yêu cầu có đầy đủ kết quả từng vòng lẫn bảng xếp hạng cuối giải.

Nói một cách dễ hiểu, hệ thống giải của Quảng Tượng Võng rất rộng lớn. Và tất nhiên một kỳ thủ người Việt Nam như Lại Lý Huynh sẽ chịu thiệt thòi do tham dự ít giải ở Trung Quốc.

Thêm vào đó, CXA công bố riêng bảng nam và nữ. Ngay cả khi một kỳ thủ nữ kiếm điểm ở giải mở có cả nam lẫn nữ, CXA vẫn đưa số điểm đó vào bảng nữ.

Quảng Tượng Võng trái lại, mặc định gộp hai nhóm. Điều này càng dẫn đến việc Lại Lý Huynh bị đẩy xuống hạng khi có sự tham gia một số "nữ cao thủ" như Đường Đan - người được đánh giá lực cờ ngang với các đại sư nam giới.

Nhìn chung, cả ở 2 bảng xếp hạng của CXA và Quảng Tượng Võng đều không phản ánh đúng thực lực của Lại Lý Huynh. Đây là điều dễ hiểu vì điều kiện thi đấu của "Nam phương công tử" là có hạn, không thể tham gia nhiều giải, có nhiều cơ hội tăng Elo hay điểm số như các kỳ thủ Trung Quốc.