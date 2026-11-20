Lại Lý Huynh được làng cờ tướng Trung Quốc đánh giá rất cao sau giải cờ nhanh thế giới - Ảnh: YCWB

Lại Lý Huynh tiếp tục khẳng định vị thế trong làng cờ tướng quốc tế khi giành ngôi á quân Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026, kết thúc ngày 15-11 tại Singapore.

Lại Lý Huynh làm thay đổi những dự đoán

Dù đã vài ngày trôi qua, giải đấu vẫn còn để lại dư âm sôi nổi trong làng cờ tướng đỉnh cao, với tâm điểm là những lời khen ngợi cho kỳ thủ Việt Nam.

Trên hành trình vào đến chung kết, Lại Lý Huynh vượt qua 2 đối thủ cực mạnh từ Trung Quốc là Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần, gợi nhớ đến chuyến phiêu lưu thú vị của anh tại Ngũ Dương Bôi hồi đầu năm.

Ngày 18-11, chuyên trang cờ tướng Trung Quốc Quảng Tượng Võng đăng bài bình luận với tiêu đề tạm dịch: "Mạnh Phồn Duệ chỉ hơn Lại Lý Huynh 8 giây để giành ngôi vô địch thế giới".

Bài viết của tác giả Tốt Để Tàng Phong dành nhiều lời khen cho kỳ thủ Việt Nam, dù người giành chức vô địch là Mạnh Phồn Duệ.

Tác giả cho rằng sức mạnh của Lại Lý Huynh đã khiến cục diện giải đấu thay đổi ngoài dự kiến. Trung Quốc có ba đại diện lọt vào tứ kết, trong khi Việt Nam chỉ còn một mình Lại Lý Huynh. Nhiều người từng nghĩ trận chung kết sẽ là cuộc đấu nội bộ giữa các kỳ thủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Lại Lý Huynh lần lượt vượt qua hai đối thủ mạnh bằng lối đánh tấn công quyết liệt.

'Đối thủ đáng kính nhất'

Quảng Tượng Võng đặc biệt ấn tượng với chiến thắng trước Lưu Bách Hoành. Trong ván đấu này, Lại Lý Huynh sử dụng thế trận Pháo đáy Tốt, bất ngờ thí quân ở nước thứ 17, khai thác điểm yếu trong trận địa đối phương rồi giành chiến thắng sau 25 nước.

Đến bán kết, anh tiếp tục thể hiện khả năng sát cục sắc bén. Ở nước thứ 21, kỳ thủ Việt Nam một lần nữa chủ động thí quân, đưa Mã tấn công vào vị trí hiểm yếu, phá vỡ hệ thống phòng thủ của Như Nhất Thuần. Chỉ năm nước sau, đối thủ phải nhận thua.

Theo Quảng Tượng Võng, những chiến thắng này cho thấy trình độ của Lại Lý Huynh vẫn không ngừng tiến bộ. Tác giả đánh giá anh sẽ trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Trung Quốc tại các giải quốc tế sắp tới.

Đặc biệt, bài bình luận kết luận: "Đây là đối thủ khiến làng cờ Trung Quốc phải cảnh giác, đồng thời là đối thủ đáng kính nhất trên bàn cờ".

Tác giả nhấn mạnh dù Lại Lý Huynh thất bại ở chung kết, nghệ thuật tấn công mà anh thể hiện vẫn giúp người hâm mộ thưởng thức được vẻ đẹp của cờ tướng.

Từ đó, bài viết đưa ra nhận định đáng chú ý: sự thống trị tưởng chừng tuyệt đối của Trung Quốc trên đấu trường cờ tướng quốc tế đang dần xuất hiện những vết rạn.

Trận chung kết giữa Lại Lý Huynh và Mạnh Phồn Duệ cũng nhận được sự quan tâm của đại sư đặc cấp Vương Bân, người được mời bình luận trực tiếp giải đấu tại Singapore.

Ở ván cờ chớp quyết định, hai kỳ thủ bước vào tàn cuộc Xe Pháo Tốt đối Xe Pháo Tốt, trong tình trạng Sĩ Tượng hai bên đều bị tổn thất.

Lại Lý Huynh vượt qua hàng loạt kỳ thủ hùng mạnh từ làng cờ Hoa ngữ - Ảnh: TLKĐ

Lúc này, Lại Lý Huynh chỉ còn khoảng 8 giây trên đồng hồ. Vương Bân nhận định ngay cả khi được cộng thêm 3 giây sau mỗi nước đi, kỳ thủ Việt Nam cũng khó tránh khỏi nguy cơ hết giờ.

Diễn biến sau đó đúng như dự đoán. Đến nước thứ 52, Lại Lý Huynh thua vì hết thời gian, khi tay chỉ còn cách đồng hồ vài centimet. Anh ôm mặt đầy tiếc nuối sau thất bại.

Trong bài tổng kết ngày 16-11, báo Thể thao Trung Quốc cũng đề cập chiến thắng của Mạnh Phồn Duệ trước Lại Lý Huynh như một thành tích quan trọng của kỳ thủ 18 tuổi.

Tờ báo ghi nhận Mạnh Phồn Duệ đã chủ động gây sức ép, đẩy nhà vô địch thế giới giàu kinh nghiệm vào thế bị động và buộc đối thủ thua vì hết giờ. Cũng qua bài viết này, trang báo thể thao hàng đầu Trung Quốc đề cao vị thế của Lại Lý Huynh, trở thành đối thủ số một với làng cờ tướng Trung Quốc.

Trước đó, báo Dương Thành Vãn Báo từng có bài bình luận riêng về "hiệu ứng Lại Lý Huynh" sau giải Ngũ Dương Bôi hồi tháng 3-2026.

Tờ báo nhận định hành trình trưởng thành của anh phản ánh quá trình giao lưu, học hỏi giữa hai nền cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc. Việc thi đấu nhiều năm tại Giáp cấp liên tái, thường xuyên đối đầu các cao thủ hàng đầu, đã giúp Lại Lý Huynh từng bước hoàn thiện kỳ nghệ.